蘇麗珊憑歌寄意抒發情傷 自言欠大方：做唔到分手亦是朋友

蘇麗珊(Ceci)今年推出第三首歌《愛情只是藝術品》，首次親自作曲。多年來也有個歌手夢的Ceci加盟華納唱片後，一有時間就躲於家中創作，手上已經作了逾10首作品，只是一直未夠膽拿出來見人，不料戰戰競競交歌給公司時，其中一首抒發情傷感受的作品，竟獲選為派台歌。Ceci在新歌MV中更上演「情殺」戲碼，她直言曾遇過令她傷到想殺人的愛情。

寧為玉碎 不作瓦全 新歌《愛情只是藝術品》讓Ceci抒發一些隱藏心中的傷痛及黑暗面，沒料到跟填詞人傾談時，對方助她把歌曲推到極致，「裡面呢幾句歌詞，唱嗰陣我都覺得好震憾『如像拍賣品的美 存在過唯美地死，庸俗愛情交給碎紙機 碎自己』，好鍾意MV之中的故事，亦是講到兩個人的愛情，得不到完美結局便寧為玉碎，不作瓦全。」，MV結局是她手執碎玻璃，準備殺死男友，Ceci笑道，「本來係我殺，後來導演話去勁少少，我想殺又殺唔落手，最後男友自己拉我隻手自殺。不過MV影片亦留左白，冇做晒成個過程，等大家有另外一個自行想要的結局。」