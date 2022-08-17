蘇麗珊扮靈探KOL 被火花濺傷心口頂硬上演出

蘇麗珊在電影《失衡凶間》的《死場》單元故事中飾演一名「探靈KOL」，拿起攝影機在商場探險，更身陷險境，穿短裙的她當上演追拍私家車着火一幕，結果心口被火花灼傷，但她仍忍痛頂硬上。在戲中，蘇麗珊要追住一架起火的私家車在街上奔跑，她眼看私家車被大火吞噬，事後她口震震地說：「嘩，好大火，好震撼，原來我隔咁遠都感到啲火好熱！」之後她要拍攝呆望私家車被大火吞噬而落淚的鏡頭。

工作人員以燒焊製做火花效果，而蘇麗珊無懼正面噴來的火花，當時她表現淡定，而導演和工作人員就相當緊張，並在拍攝時多次問她是否繼續，她做出手勢示意沒有問題，同時交足戲，一直保持傷心流淚狀態，相當專業。在拍攝鏡頭後，陳果導演親自跪在地上，用白紙遮擋蘇麗珊的臉試位，然後親自提攝影機拍攝。幸而今次一切順利，直到最後一個鏡頭完結，蘇麗珊坦言心口被灼傷，她說：「我以為穿外套會無事，點知啲火花咁古惑，飛到入去仲燒穿咗裏面件tee，有個窿，當時心口位有少少痛。」她檢查衣服被燒穿窿的地方和自己後，即說：「只有一點紅咗，冇事。（你當時做乜唔走開？）導演一日唔嗌Cut，我都要繼續做！」蘇麗珊自爆是陳果導演的支持者：「知道拍陳果導演嘅戲時好開心，我做咗好多功課，分析佢嘅鏡頭角度，講故事嘅方式。合作後發現佢好Nice，成日親自演繹令我哋更了解，好清晰，所以拍得好順利。最初得知呢個故事大部劇情喺商場拍攝，好好奇得一個景唔知會係點，結果越拍越覺得有趣，好緊張刺激。」她在戲中飾演「探靈KOL」，性格大膽，喜歡冒險，她說：「普通人喺廁所發現死屍，肯定嚇到掉頭走，但我嘅角色就係去搵出真兇。（你真人都係咁大膽？）唔係，我非常細膽，連鬼故都唔敢聽，所以今次演呢個角色好大挑戰。」《失衡凶間》由莊澄及鄧漢強監製，三個故事分別是《死場》、《唐樓》及《暗角》，分別由任賢齊、林曉峰、顏卓靈、吳海昕、蘇麗珊、陳維諾、關楚耀演出，安排9月15日在港上映。