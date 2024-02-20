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娛樂
2024-02-20 10:42:00

蘿莉塔自爆曾被劈腿20次　前男友上KTV竟在廁所和別人發生關係

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蘿莉塔自爆曾被劈腿20次　前男友上KTV竟在廁所和別人發生關係

蘿莉塔自爆曾被劈腿20次　前男友上KTV竟在廁所和別人發生關係

39歲女星蘿莉塔（李晨菲）去年結婚、生下女兒，現在過得很幸福。不過她自爆曾被某任男友劈腿20次，對方在KTV還扔下她，直接在廁所和別的女生發生性關係。

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前男友交往5年出軌10幾20次

蘿莉塔2009年從《大學生了沒》出道，個性樂天又開朗，但在感情方面卻曾經很不如意。她日前在節目上說自己的某任前男友，在交往5年的時間裡出軌10幾20次之多，因為對方從小就看著爸爸外遇，他的媽媽每次都選擇原諒，所以他也覺得劈腿是正常的。

有一次蘿莉塔培這名男友一起去尾牙，結果男友放她獨自和其他人在KTV包廂，自己卻帶了一名女業務一起去廁所，當場發生性關係。蘿莉塔說，男友的同事都知道他們兩人有一腿，卻很有默契地把蘿莉塔瞞在鼓裡。

蘿莉塔那次忍到回家後才爆發，還將此事傳訊息給男方的母親知道，原本以為同樣身為女性，對方的媽媽能有同理心，沒想到男方的媽媽竟叫蘿莉塔離她兒子遠一點。

蘿莉塔說那名前男友真的很媽寶，除了會花錢「開查某」 、玩多人運動之外，還曾跟年紀相差較多的熟女交往，直接演起「母子戀」！蘿莉塔見到男方外公時，老人家還說家裡不准女生外出工作、拋頭露面，還好最後兩人分手了，現在遇到真愛，才能過上幸福的日子。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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