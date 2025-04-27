虎毒不｜俞琤驚喜現身謝票場向亡母致敬 預祝談善言盧鎮業金像獎報捷

香港電影金像獎於今晚(27日)在尖沙咀舉行，談善言和盧鎮業(小野)分別憑《虎毒不》入圍最佳女主角和男配角，電影剛於上周四(24日) 正式上映，阿談和小野在上映首個周末，走進各大戲院謝票。電影出品人俞吳明玉正是俞琤(YT)的母親，YT於日前的謝票場驚喜現身，預祝兩位於金像獎頒獎禮上報捷，同時亦向觀眾傳達一番真摯說話。

俞琤道出以母親之名作出品人的原因，「家母俞吳明玉女士喺2009年已經辭世，生前，佢唔單止係一位偉大嘅母親，佢仲係一個無範嘅新抱，做到101分嘅妻子，同埋深受街坊讚頌嘅鄰居。喺嗰個年代係未有咁多外籍嘅姐姐，佢獨力持家照顧家婆、丈夫同四個仔女，任勞任怨，都好了不起。佢一生唯一嘅怨對喺佢晚年嘅時候會周不時同我講，我好遺憾，我唔可以好似你咁有自己嘅事業可以得到發揮，如果我當年有機會嘅話，我諗我都可以做出一番成績。所以當我第一次接觸到《虎毒不》女主角嘅故事嘅時候，我二話不說，決定要支持呢一部電影，作為我對家母最後嘅致敬。」

籲多陪伴父母 她YT續說：「我畀製作團隊絕對嘅自由，對佢哋唯一嘅要求就係要拍一部好嘅電影，希望藉住呢部電影可以誘發到大家對一啲議題嘅關注、思考同埋討論。今日我想除咗多謝大家光臨之外，仲有就係多謝我哋好出色嘅演員，今日代表致謝嘅當然係談善言同埋盧鎮業。今個星期日，金像獎就要揭曉啦，我祝佢哋馬到功成、實至名歸，雖然喺我心目中佢哋已經贏咗。」在與觀眾及團隊大合照前，她不忘補充，「呢個周末打吓電話畀阿媽同阿爸，睇下佢哋得唔得閒同你飲餐茶，我覺得尤其頭先嗰位朋友，如果你去飲茶嘅話，叫埋我，我都可以嚟，最少埋張單，多謝曬你！」