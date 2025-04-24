虎毒不／暗算2／Until Dawn／黑箱日誌等8套必睇熱門電影︱今期睇咩戲

虎毒不 比起幸福擁抱新生命，終於盼到女兒出生的淑貞，面對的是厚重的現實壓力。丈夫的坦蕩缺席，婆婆的三餐問責，娘家的無處容身，漸漸逼得她喘不過氣。周而復始的日常迷宮，是擠不出的母乳、無效的溝通、永遠不夠的睡眠，還有難以兼顧的麵包店全職工作。在無數個孤獨的深夜，她站在湖邊，抱著啼哭不止的嬰兒束手無策，明天，真的會比昨天更好嗎？

暗算2 患有自閉症的會計師Christian Wolff（由Ben Affleck飾演）擁有解決複雜難題的超凡才能。在一位舊識被謀殺並留下「去找會計師」的神秘訊息後，Wolff不得不追查這樁案件。隨著調查深入，他發現事情遠比想像中更為危險，於是決定找來久未聯絡的弟弟Braxton（由Jon Bernthal飾演），一名頂尖的殺手，協力解決危機。兄弟倆與美國財政部副局長Marybeth Medina（由Cynthia Addai-Robinson飾演）聯手，揭開一個致命的陰謀。然而，他們的行動引來冷血殺手集團的追殺，這些殺手不擇手段，誓言掩蓋背後的秘密。

Until Dawn 死亡輪迴 Melanie失踪一年後，一群朋友決定深入她消失的山谷尋找真相，卻被一名戴面具的殺手跟蹤，接連遭到殺害。眾人被困恐怖山谷，在漫漫長夜要作出不同的選擇，而這些選擇直接決定了角色的命運及死亡方式！然而每當他們醒來，總會輪迴到同一個夜晚，每一次重生都像走進一個新的恐怖遊戲，被迫經歷挑戰生存的極限。他們開始意識到剩下的死亡次數有限，要生存，就要活到天光⋯⋯

黑箱日誌 對工作充滿抱負的伊藤詩織被於政界極有影響力的「總理御用記者」傳媒高層性侵後，她一反性暴力受害者常態，直面自己的傷痛，不但以記者身份將整個調查過程細錄成書，更執起鏡頭對準自己，成為日本史上首位公開指名性暴力罪行的女性。然身處性暴力罪行法例和輿論均不合時宜的日本，引起全國嘩然的不是事件的真相，而是她的衣著舉止以至訴求的內容。當雞蛋遇上高牆，她決心以行動撫平自己的創傷，一系列的行動令人重新思考已過時的性暴力法例，為日本以至亞洲女性寫下嶄新的一頁。日本女記者伊藤詩織以第一身親自報導，歷經8年紀錄蒐證，以電影的力量撼動日本司法界、政界、警界、傳媒以及全民輿論，横掃全球40+項電影大獎及提名，更大熱問鼎奧斯卡金像獎最佳紀錄片。

鐵窗劇團 G神（Colman Domingo飾） 因未犯下的罪行而被關押在紐約的聲聲監獄，他透過監獄的RTA計劃，以藝術連結戲劇界專業人士，聯同其他囚友製作及合演一齣戲劇，卻遇上了另一棘手之人 — 天眼（ Clarence Maclin飾)。G神一直視戲劇為連結內在自我，逃離監獄現實的治療方式，而天眼則認為戲劇的表演很無聊和不真實。兩人由磨擦變成衝突，令主導戲劇表演的G神非常沮喪。排練開始後，他在處理與天眼之間的分歧同時，他參與劇場的真正目的也逐漸浮現 — 希望世人能重新審視他的案件，回望他艱苦走過的鐵窗半生。

夜校女生 穿越1997年的台灣板橋，窺探少女小愛在成長路上的掙扎與光芒。原本考上理想高中的小愛（陳姸霏 飾），因母親的堅持轉入明星高中「北一女中」的夜校就讀。白天與黑夜跟日校生共用桌椅的她，跟爲日校的「桌友」敏敏（項婕如 飾）結下深厚友誼，卻因夜校生的身份暗自自卑，與敏敏亦同時愛上資優生路克（邱以太 飾）。為了掩蓋真相，她披上日校制服，假裝成與路克匹配的「完美女孩」。綠制服如魔戒般賦予她自信，卻讓謊言如滾雪球般失控。 來到聯考日，真相終被揭穿，小愛在友情、愛情與家庭的風暴中迎來了一場痛徹心扉的成長試煉。以北一女中夜校的獨特視角刻畫青春的迷惘與勇氣，帶領觀眾重溫因制服等級森嚴、聯考決定命運的時代，感受少女們在懵懂時光中尋獲的情感寶藏。

漂亮朋友 在東北邊陲的冰冷小城，兩位壓抑半世的孤獨中佬——張志勇與剛結束戀情的徐剛，擦出轟烈的火花；與此同時，兩位女同志爲了滿足父母，向理髮師借精形婚求子。兩對情人歷經種種難關，只爲尋找所謂的自由。在一個愛而不得的世界下，要找到另一半就是很困難。導演耿軍再以招牌黑色幽默，在荒謬中尋找真理，在刺痛中道出屬於他們的故事，努力在黑白分明的世界尋找自我。榮獲金馬獎最佳男主角、最佳攝影、最佳剪輯及觀眾票選最佳影片。

不說話的愛 女孩木木隨聾人父親小馬一同生活在聾人群體中，雖然從小在單親環境下長大，但小馬和他的朋友們給了木木幸福快樂的童年。母親曉靜的突然出現打破了木木原本的生活。為了爭奪女兒的愛，曉靜強行帶著木木進入聽人的世界。新生活讓木木感到新奇，但曉靜言語上的親近並沒有拉近與女兒心靈的距離，相反，木木對小馬和聾人朋友們的思念卻越發強烈。她逐漸意識到緘默的人也會用他們的方式表達愛意，無聲卻振聾發聵。

原文刊登於 電影LOL