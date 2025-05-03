虎毒不｜談善言偕導演陳小娟參與烏甸尼遠東電影節 獲觀眾起立鼓掌3分鐘

《虎毒不》導演陳小娟及女主角談善言在烏甸尼國際電影節上與觀眾分享了電影的創作過程及背後的故事，放映結束後，當地觀眾起立鼓掌持續三分鐘，女主角談善言興奮地表示：「我非常高興，因《虎毒不》首次來到意大利參加電影節，深切感受到當地觀眾對電影的熱愛！」她對此次旅程感到非常滿意：「我很高興有機會品嚐到許多不同的意大利美食，還能與當地電影人交流，獲得不同的意見和反饋，希望明年能有機會再次回來！」導演陳小娟同樣感到滿足：「我很高興能再次到訪烏甸尼，自上次《淪落人》以來已經過了幾年，但仍然有一種熟悉的感覺，讓人感到溫暖和快樂。」導演還把握機會與觀眾交流當地的母職經驗：「此次電影節之旅是我第一次將《虎毒不》帶到亞洲以外的地方，因此我事前非常期待當地觀眾的反應。我很好奇生活在歐洲文化中的觀眾如何看待母親這一角色，以及他們對劇中淑貞生活的感受。我也希望能了解在意大利作為媽媽的生活是怎樣的。很高興見到觀眾們如此熱情，交流中很高興得知當地女性同樣能夠產生共鳴，亦有不少男性觀眾眼泛淚光想起自己的母親。」



《虎毒不》導演陳小娟及女主角談善言在烏甸尼遠東電影節上與觀眾交流的同時，戲中的男性演員盧鎮業及強尼亦在香港馬不停蹄謝票，實行「女主外，男主內」的團隊分工。《虎毒不》在國際舞台上接連獲得肯定，不僅展現香港電影的實力，也讓更多國際觀眾有機會欣賞這部別具意義的作品。