虛擬情人｜朱敏瀚為宣傳碌爆人情卡 邀周嘉洛玩操肌Hehe味濃大嗌：操爆我

TVB熱播新劇《虛擬情人》由王敏奕夥拍朱敏瀚，今次朱敏瀚在劇中化身虛擬情人Adam風靡萬千女性，近日劇情講到Adam因為程式漏洞走出虛擬世界為鐵粉客戶排難解紛；為了配合宣傳，朱敏瀚找來六位藝人好友接受名為「Adam Challenge」的貼心服務，無論目標好友藝人要求甚麼，Adma都使命必達！昨晚（5日）頭炮「Adam Challenge」有周嘉洛登場，二人以玩味十足的操Gym任務大放笑彈。朱敏瀚先復刻《虛擬情人》中的經典對白：「Hello嘉洛，我係你嘅Adam，有咩可以幫到你？」揭開序幕，之後嘉洛即貫徹搗蛋本色大叫：「操爆我！」起初，Adam十分認真教嘉洛仔舉啞鈴兼做引體上升，不過嘉洛仔很快便由得心應手變成雞手鴨腳。未幾鏡頭一轉，喪操的人竟由嘉洛仔變成朱仔，回復「自由」兼一身輕的嘉洛仔則拿出手機為Adam留倩影兼大叫「Good Adam」、「Thank you Adam」，既搞笑又有Hehe感。