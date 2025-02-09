蛇年｜廣東歌填詞以蛇為慾望化身　梅艷芳容祖兒都唱過

蛇是一種有趣的生物，古今中外，蛇在大眾心中有着不同形象和文化涵意：在中國傳統文化中，蛇是長壽和吉祥象徵，靈動的蛇更是智慧和生命力的體現；但蛇同時是讓人敬而遠之的陰險邪惡化身，是中國的「五毒」之一，又是《聖經》中引誘阿當、夏娃犯罪的魔鬼。蛇的不同面相和形態亦收錄在不少廣東歌之中，趁着蛇年跟讀者略作介紹。
文章出處：「當代中國」網站
梅艷芳《夜蛇》 唱出纏綿繾綣愛情
「他是我的夜困住我的蛇，在緊緊捲我我卻甘做被困者……」梅艷芳主唱的《夜蛇》，收錄在她1997年的專輯《鏡花水月》內，由倫永亮作曲，林振強填詞。歌詞以蛇去比喻一段纏綿繾綣、難以自拔的愛情。
愛情驟然降臨，一但戀上無法抽身，猶如被蛇緊緊纏繞的獵物，如阿梅所唱：「人一不留心便給捲上糾纏，人一癡了心便囚在衝都衝不出的圈裡面」，但是「明知他危險卻給俘擄催眠」，因為已愛得泥足深陷，情難自禁。歌詞中還有「蛇舌般夜神祕再呼喚」、「風似蛇舞般在長髮裡扭動」等立體描寫，加深聽眾對蛇的魅惑印象。
容祖兒《舌尖開叉》 慾望與道德掙扎
容祖兒的歌曲中，有兩首可找到蛇的形象，一首是2006年的《舌尖開叉》，另一首是2008年的《蛇》；無獨有偶，兩者都由周耀輝填詞。
周耀輝曾是基督徒，聽他的作品不時可發掘出《聖經》的碎片。開叉的舌尖是蛇的標記，在容祖兒在《舌尖開叉》中，蛇代表心中的原始慾望。在慾望膨脹前，人就如歌曲最初所唱：「吉時要親新伊甸，凶時要親古聖殿；東面要舔魔鬼肩，西面要舔天使臉」，在慾望與道德間掙扎。然而，當心中的毒蛇吐出開叉舌尖，把理性吞噬，人沉淪於慾望中，「著急的吞下一切纏綿，什麼都親自試驗，著急的貪慕一切目前」，就如吃了分辨善惡樹果實的人，捲縮着一切的發現……
另一首《蛇》亦有不少宗教元素：例如「伊甸過去」、「愛我，你應知錯過是原罪」等描述。曲中主角向另一半唱：「請跟我，想做蛇」，希望對方拋開俗世枷鎖，像蛇一樣順從慾望，追尋一段「快樂就覺得很對」的愛情。
陳凱詠《百妖夜行的修行》 靈感源自《白蛇傳》
《百妖夜行的修行》是獨立歌手陳凱詠（Jace）2024年的作品，由她自行作曲，林夕填詞。歌曲靈感取材自中國民間傳說《白蛇傳》，聽歌詞起首幾句：「不要⼩看區區青蛇，請到魔怪妖精比邪」及「請法海也不必⼼邪，不顧早課貪癡⼀夜」，三言兩語道出人物背景性格。
除了《白蛇傳》故事，身為佛教徒的林夕亦在曲中使用不少佛學用語，例如「般若」、「貪癡」和「行者」等字眼。陳凱詠曾在訪問表示，歌曲以現代的視角詮釋「百妖」的概念。那到底歌曲描述的妖，是修練成精的青蛇，還是六根不淨的法海？讀者可自行領會。唯一可知的是，創作者希望透過《百妖夜行的修行》，鼓勵聽眾擁抱最真實的自己。
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