蛇年｜廣東歌填詞以蛇為慾望化身　梅艷芳容祖兒都唱過

「百變天后」梅艷芳曾在演唱會化身埃及妖后，與真蛇共舞獻唱《夢姬》，令人留下深刻印象。（圖片來源：「百變梅艷芳 我們的超級偶像 ASIAN LEGEND ANITA MUI」facebook專頁）

容祖兒《舌尖開叉》 慾望與道德掙扎 容祖兒的歌曲中，有兩首可找到蛇的形象，一首是2006年的《舌尖開叉》，另一首是2008年的《蛇》；無獨有偶，兩者都由周耀輝填詞。 周耀輝曾是基督徒，聽他的作品不時可發掘出《聖經》的碎片。開叉的舌尖是蛇的標記，在容祖兒在《舌尖開叉》中，蛇代表心中的原始慾望。在慾望膨脹前，人就如歌曲最初所唱：「吉時要親新伊甸，凶時要親古聖殿；東面要舔魔鬼肩，西面要舔天使臉」，在慾望與道德間掙扎。然而，當心中的毒蛇吐出開叉舌尖，把理性吞噬，人沉淪於慾望中，「著急的吞下一切纏綿，什麼都親自試驗，著急的貪慕一切目前」，就如吃了分辨善惡樹果實的人，捲縮着一切的發現…… 另一首《蛇》亦有不少宗教元素：例如「伊甸過去」、「愛我，你應知錯過是原罪」等描述。曲中主角向另一半唱：「請跟我，想做蛇」，希望對方拋開俗世枷鎖，像蛇一樣順從慾望，追尋一段「快樂就覺得很對」的愛情。