蜘蛛俠2.0 DC超英片《藍甲蟲》下周開畫預低票房

《閃電俠》(The Flash)雷聲大雨點小，外界對DC作品已不甚期望，就算下周開畫的DC全新英雄片《藍甲蟲》(Blue Beetle)也少人談論。官方今日釋出《藍甲蟲》正式預告與幕後花絮。人有相似超級英雄都有相似，可能大家都係昆蟲。無論外型與背後伸出來的鋼爪，藍甲蟲好似蜘蛛俠，最大分別是戰衣顏色。DC首部拉丁裔英雄片《藍甲蟲》講述男星Xolo Mariduena飾演的第3代藍甲蟲Jaime Reyes，大學畢業回到故鄉，發現理想與現實並不一樣，開始尋找自己目標。期間意外地獲得外星生物科技的古遺物「聖甲蟲」，聖甲蟲選舉Jaime為共生宿主，Jaime擔起保護地球的責任。

開畫預收 3,000 萬

雖然James Gunn與Peter Safran入主DC後，沒有將《藍甲蟲》取消上映，似乎對這部超英片頗具信心。但影評人與DC粉絲並不睇好《藍》，更認為繼《閃電俠》後另一失敗之作。美媒Deadline報道，8月17日開畫的《藍》首周預收3,000萬美元，低於《沙贊! 諸神之怒》首周3,050萬美元票房，僅高於《自殺特攻》2,600萬美元。首周3,000萬美元票房對超英片來說是非常低。但《藍》導演Angel Manuel Soto透露，James Gunn已找他商量《藍》續集構思，更確認藍甲蟲將會是DCU的固定英雄。