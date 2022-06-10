蝦頭感激邵子風令自己重生 曾虛報23歲溝泰仔

由林柏希主持嘅節目《月傾會》，今個月邀請到蝦頭（楊詩敏）擔任嘉賓。今年46歳的蝦頭，情史豐富，她坦言如果計散拖真係數唔到咁多次，但真心真愛的五隻手指數得晒！

被林柏希問到最冇自尊的一次？蝦頭提到前度邵子風，「我覺得為佢差唔多付出咗一切，所以我冇咗自己！大家都知道，我對上一個係邊個啦！我哋關係好複雜，又拍拖又經理人又一齊開公司，我亦視佢為我一個結婚對象啦，到第四年愈嚟愈關係複雜，之後又搞作品，我就覺得我哋再唔分開，我哋會攬住一齊死，真係堅係死呀！」蝦頭又感激前度令她重生，「依家點解話成長咗，我明白冇嗰陣時所有經歷，我今日唔會重生Rebirth」除咗邵子風，蝦頭仲同火火（導演）拍過拖，「我同阿火拍拖係讀演藝學院嘅時候，拍咗三年半拖，嗰陣我係好情迷阿火㗎嘛，分開咗之後好傷心，嗰一年裏面不停吃喝玩樂，飲酒識男仔；另外一個荒唐時間，又係失戀，之後直接去泰國散心，又識到一個泰國男朋友拍咗拖一年！」

被問到最細及最大年紀的男友？蝦頭表示試過同大自己11年的人拍拖，至於最細，「泰國嗰個囉，呢單嘢我當時都係好衰㗎！我嗰陣時30幾歲，佢問我係咪23歲，因為佢係23歲，我梗係話係啦，我隔兩日走㗎喇，我使乜同你講真話呀大佬！」蝦頭仲大爆同阿媽兩母女都係「鏡粉」，媽咪鍾意Anson Lo，蝦頭鍾意姜濤，她又大讚姜濤善良，「佢未攞獎嘅時候，我覺得呢個人嘅眼神，係好鍾意表演，佢係會為咗呢樣嘢去判咗條命出嚟！」蝦頭分別於8月和12月都有演出，「8月就係《城寨英雄宴》，12月就係我最鍾意嘅《短暫的婚姻》，我已經講咗80萬次話會重演，終於都可以！」