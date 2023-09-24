蝦頭楊詩敏獨腳戲首演感激舊愛導演火火 二人謝幕相擁而哭

蝦頭楊詩敏一連13場的首個個人獨腳戲——ChillGOOD 舞台劇《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》前晚(22日)假灣仔香港藝術中心壽臣劇院正式公演，容祖兒、唐詩詠、連詩雅、陳家樂、彭秀慧、麥玲玲、練美娟、黃建東、何爵天導演等一眾藝人朋友現身支持。
情侶觀眾上台互動 搞笑又催淚
開場前，蝦頭楊詩敏悄悄走進觀眾席跟觀眾傾偈唱歌，零距離接觸觀眾，為是次非一般的獨腳戲暖場。其後她演繹不同女人笑中有淚的愛情史，一晚獨力分飾多角，其破格演出令觀眾驚喜萬分，全場捧腹大笑。除了獨腳戲，蝦頭亦設計了多個與觀眾互動的環節，邀請情侶觀眾上台作情感大測試，場面溫馨又搞笑，當觀眾放聲大笑時，突然一個轉折，讓眾人措手及及，緊接的真情剖白掀動觀眾情緒，感人催淚。
導演火火：我人生第一個上台想喊嘅Show
蝦頭謝幕時一度哽咽，感謝觀眾見證她個人獨腳戲的首場演出，令她十分感動。她特別感謝此劇導演火火，二人相擁激動落淚，火火笑著拭淚：「做咗幾廿年舞台，呢個係我人生第一個上台想喊嘅Show！」蝦頭笑指這些都是「開心的眼淚」，火火不忘感激太太帶同仔女入場支持，他續說：「對上一次喺壽臣演出嘅作品，係12年前嘅《戀LoveLove》，就係同蝦頭合作。」
與觀眾齊喊：幸福賓周
接著蝦頭分享今次排除萬難挑戰獨腳戲的心路歷程，她坦言最難是要參與創作，她覺得創作並非自己最擅長的地方，但因為這幾年在香港生活，令她覺得需要把自己的想法，在劇場跟大家分享，「因為唔知幾時，劇場又要Close，大家唔知幾時先可以再見，所以一有機會就想盡我所能，喺兩個鐘入面，同大家相遇，希望大家都過了一個愉快、難忘嘅晚上。」結束謝幕落台前，蝦頭笑指這齣劇適合一家大細，火火即時指出劇中有關「賓周」的內容，蝦頭就請大家一齊喊叫「幸福賓周」，為首場演出劃上圓滿句號。