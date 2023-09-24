蝦頭楊詩敏獨腳戲首演感激舊愛導演火火 二人謝幕相擁而哭

蝦頭楊詩敏一連13場的首個個人獨腳戲——ChillGOOD 舞台劇《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》前晚(22日)假灣仔香港藝術中心壽臣劇院正式公演，容祖兒、唐詩詠、連詩雅、陳家樂、彭秀慧、麥玲玲、練美娟、黃建東、何爵天導演等一眾藝人朋友現身支持。

情侶觀眾上台互動 搞笑又催淚 開場前，蝦頭楊詩敏悄悄走進觀眾席跟觀眾傾偈唱歌，零距離接觸觀眾，為是次非一般的獨腳戲暖場。其後她演繹不同女人笑中有淚的愛情史，一晚獨力分飾多角，其破格演出令觀眾驚喜萬分，全場捧腹大笑。除了獨腳戲，蝦頭亦設計了多個與觀眾互動的環節，邀請情侶觀眾上台作情感大測試，場面溫馨又搞笑，當觀眾放聲大笑時，突然一個轉折，讓眾人措手及及，緊接的真情剖白掀動觀眾情緒，感人催淚。

導演火火： 我人生第一個上台想喊嘅 Show 蝦頭謝幕時一度哽咽，感謝觀眾見證她個人獨腳戲的首場演出，令她十分感動。她特別感謝此劇導演火火，二人相擁激動落淚，火火笑著拭淚：「做咗幾廿年舞台，呢個係我人生第一個上台想喊嘅Show！」蝦頭笑指這些都是「開心的眼淚」，火火不忘感激太太帶同仔女入場支持，他續說：「對上一次喺壽臣演出嘅作品，係12年前嘅《戀LoveLove》，就係同蝦頭合作。」