螳螂捕蟬｜夥陳淑儀挑戰機關槍式對白 黃秋生認老襯：以後唔會揀咁辛苦嘅戲做

荒誕懸疑舞台喜劇《螳螂捕蟬》，相隔25年再度搬上舞台，昨晚（9日）假西九文化區戲曲中心大劇院首日正式公演成功！ 是晚演出獲西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀女士及編劇潘惠森出席，亦有大批圈中友好到場支持，包括黃秋生參演電影《不赦之罪》的台前幕後更拉大隊撐場，當中蘇玉華與丈夫潘燦良孖住現身、歐鎮灝（George）則與P1X3L隊友吳啟洋（Phoebus）出席，還有高先電影有限公司創辦人兼董事總經理曾麗芬、監製廖婉虹、導演林善、導演譚善揚、陳書昕及陳紫萱，加上劉嘉玲、林海峰、素海霖（繪麗奈）、田啟文、楊淇、卓韻芝、陳湛文、小薯茄的程人富、阿冰、肥蚊、阿J、嘉盈@FHProduction、麥曦茵、陳詠燊、何爵天、黃浩然（導演）、鄺珮詩及形象指導RickyKAZAF等，場面星光𦒉𦒉，而監製張珮華亦有在現場感謝各位大力支持。

秋生：唔好信啲演員發咁嘅誓 作品相當考驗兩位主演的記憶力、想像力和體能，黃秋生和陳淑儀飾演性格南轅北轍的殺手，一氣呵成在90分鐘的演出中，展現了大量機關槍式對話，龐大的對答內容看似無關卻有關，妙語連珠，加上兩人動作場面多，包括爭奪裸女吹氣公仔Lucy、跳上跳落由Start From Zero特製高床、碌地爬行、黃秋生把陳淑儀壓倒梳化等。二人經歷多度合作的默契，完美消化所有對白和動作，引發觀眾陣陣爆笑聲，完場時全場掌聲如雷。 謝幕時，黃秋生和陳淑儀邀請編劇潘惠森、導演李國威和監製張珮華一起到台上與觀眾見面。秋生剖白心底說話：「開頭決定做呢套戲嘅時候我冇睇清楚，一望原來已經係廿幾年前後生嘅我先做到，老襯喇，一路排落嚟，我同自己發誓，我以後都唔會揀啲咁辛苦嘅戲做，但係當有觀眾存在，當有你哋嘅支持，有你哋喺度嘅時候﹐你千祈唔好相信啲演員發啲咁嘅誓，佢會繼續做落去㗎！」其後秋生繼續：「家陣惡搵食，其實唔係淨係我哋劇團，全部舞台界嘅都遇到相對嘅困難，希望大家唔單止支持我哋，都支持埋其他劇團，多謝。」

踢爆演出尾段出現小意外 秋生更踢爆淑儀在演出尾段出現小意外，原來身上的收音咪在演出中途脫落，但完全沒有影響到演出，現場聲音仍然響亮：「見到淑儀大師甩咪，我心諗『嘩！真係犀利喇！』，呢啲叫功底！」獲觀眾報以熱烈掌聲。 《螳螂捕蟬》由香港編劇大師潘惠森作品，由史上唯一金像、金馬影帝、視帝及劇帝大滿貫得主黃秋生，夥拍香港舞台劇獎（喜/鬧劇）最佳導演、男主、男配大包圍六度奪冠的陳淑儀主演。 本劇將演出至5月25日，總數15場。故事講述兩個殺手，一南一北，九唔搭八，雞同鴨講，在時鐘酒店中等待目標出現，期間發生很多怪誕、荒謬、無厘頭的事情。作品於2000年首演時由黃秋生和謝君豪擔綱主演，有口皆碑，黃秋生更憑老練殺手角色奪第十屆香港舞台劇獎最佳男主角（悲/正劇）。相隔25年《螳螂捕蟬》再度搬上舞台，黃秋生轉演流利中英夾雜的知識份子殺手，陳淑儀則飾演25年前黃秋生的老練殺手角色。