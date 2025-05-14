螳螂捕蟬｜黃秋生自爆25年前排戲一個禮拜冇沖涼 與陳淑儀為演出搞到腰傷膝痛(有片)

黃秋生和陳淑儀合演的荒誕懸疑舞台喜劇《螳螂捕蟬》，昨晚(13日)舉行第4場，兩人於謝幕時特設觀眾問答環節，相隔25年再參與相同劇目的秋生笑言，「唔好以再隔25年，下一年都已不能再演，係一個好寶貴的機會。」他向觀眾由衷表示，「其實做劇場，世界艱難，有你哋存生，我哋先有能力繼續演落去，希望大家支持我哋之餘，都可支持其他劇團。」說畢，向觀眾躹躬致謝。

秋生自評表現勝25年前 兩人在劇中演性格南轅北轍的殺手，針鋒相對兼大打出手，從高床跳上跳落又要碌入床下底。淑儀老師表示大家身體都開始適應，不過從高床彈跳落地時，一個鯉魚擺尾，觸及腰部舊患，幸好塗跌打酒後已沒大礙。秋生則爬地時撞到台面的機關，雙膝瘀黑，兼且頸膊酸痛。事隔25年再演同一劇目，秋生換成演當年謝君豪的角色，他自評表現，「我覺得今次演得好過上次，拿捏和理解劇本都好過上次。」談到當年憑此劇首奪劇帝，秋生表示已不太在獎項，「或者我上次的對手差，我已經演得差，佢哋差過我。」他半說笑指怕輸，故此劇團不會報名角逐戲劇協會獎項。

憶蝦碌執生趣事 陳淑儀大讚秋生是好對手，「起初有壓力，不過佢都過好多料俾我。」被問到舞台上的蝦碌突發事，秋生就憶起25年前與謝君豪合作的執生趣事，「當時謝君豪的Job description是簿仔，佢捐入床下底時跌喺入面，當發現冇咗，然後就話自己記得Job description……」當年兩人又因無法開上布景大門，搞到整塊布景板都震，其後布景門還發出怪聲，「真係要兩個人配合執生，唔能夠一個繼續，一個呆咗。」

秋生在謝幕的問答環節，自爆當年排練搞到一個星期無沖涼，「當年夏天喺茶果嶺一間廢學校，無冷氣排戲，每晚排到6、7點，我揸車返屋企，一開車就開冷氣，然後返到屋企又開大冷氣，連飯都無力食就瞓覺。漸漸排戲聞到一陣陣腥風，心諗係漁船傳來，終於有一日拎住飯盒食飯，發現啲味由自己個身傳出嚟，唔係體臭咁簡單，係漁腥味！」他在台上說笑是「方法演技」，因當年他演的殺手角色，多年沒有沖涼。秋生受訪時補充，「只係講笑，不是特登用方法演技，只係攰到無沖涼。」今次演甚角色的淑儀老師即澄清，「我沒有學他唔沖涼，因為我排戲地方有冷氣。」

欲挑戰演棟篤笑 被問到來年大計時，不時在社交平台分享唱歌片段的秋生，計劃明年舉行演唱會，他更透露有意挑戰演棟篤笑，以言辭鋒利見稱楝篤笑藝人Sony Chan(陳茗倫)，近來從法國返港，「佢會幫我寫stand Up棟篤笑，睇吓幾時搞到，(目標下年？)唔知，等寫好先決定。」至於現場有觀眾邀請他演音樂劇《雷雨》，問到他可有興趣時，他就耍手擰頭，指劇本有抄襲痕跡明顯，而且已不合年代，「要睇劇本，如果冇畫面，點做？」完成《螳螂捕蟬》後，小休一個星期，秋生將投入音樂劇《Di-Dar》的排練。