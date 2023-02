蟻俠3專訪｜MCU兩大反派征服者康與魁隆邊個勁啲？Jonathan Majors心中有數

為Marvel電影宇宙MCU第五階段揭開序幕的《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania),將於明天(15日)搶先美國在香港上映,今集最受矚目的絕對是由尊尼芬梅傑斯 (Jonathan Majors)飾演的大反派「征服者康」(Kang the Conqueror)首度在大銀幕登場。Jonathan早前接受本報越洋專訪,「征服者康」被奉為MCU最強反派,談到如果跟魁隆 (Thanos)對戰,誰勝誰負時,他會怎樣回答?