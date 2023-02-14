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娛樂
2023-02-14 20:00:00

蟻俠3專訪｜MCU兩大反派征服者康與魁隆邊個勁啲？Jonathan Majors心中有數

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Marvel電影宇宙MCU第五階段揭開序幕的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)，將於明天(15)搶先美國在香港上映，今集最受矚目的絕對是由尊尼芬梅傑斯 (Jonathan Majors)飾演的大反派「征服者康」(Kang the Conqueror)首度在大銀幕登場。Jonathan早前接受本報越洋專訪，「征服者康」被奉為MCU最強反派，談到如果跟魁隆 (Thanos)對戰，誰勝誰負時，他會怎樣回答？

Jonathan Majors與Paul Rudd在戲裡是死對頭，戲外則老友鬼鬼。(《蟻俠3》劇照) Jonathan Majors被喻為MCU最強反派。(《蟻俠3》劇照) Jonathan Majors擁有穿越時空和改寫現實的能力。(《蟻俠3》劇照)

穿越時空是詛咒或祝福

「征服者康」擁有改寫現實及打破時間線的力量，能夠同一時間存在於過去、現在及未來，看似宇宙無敵，到底這是祝福或是詛咒？Jonathan大感懊惱，稍作沉思才答道，「大概是詛咒吧，這或可說是件美事，但同樣令人極度困惑和心碎，今日是詛咒，明天可能是祝福……目前來說是詛咒吧！」

被仇恨支配的Kang，擁有多重身份。(《蟻俠3》劇照) 米雪菲花演的第一代黃蜂女，對征服者康最很大戒心。(《蟻俠3》劇照) 蟻俠為拯救女兒，答應征服者康開出的條件。(《蟻俠3》劇照)

演「征服者康」不太難？

「征服者康」被仇恨支配，除了可穿越不同時空，更擁有多重身份及性格，於劇集《洛基》(Loki)首度加入MCU，今次在早前《蟻俠3》首登大銀幕，其性格及表現皆大有不同。對演員而言，要飾演這個多重身份的大反派，無疑是一大挑戰，現年33歲的Jonathan表示，「在加入MCU之前，我一直也是演員，沒有甚麼比起嘗試在演藝業界中，延續演員生涯更困難。而最有趣是你所創造和演繹的角色，會跟你過去的所有演出，以及將來的演藝工作比較，而我已開始了最難的部分。」據外國的首波影評，Jonathan的演出獲影評人大讚邪惡中不失幽默，令電影生色不少，連監製奇雲費治亦指他發揮精確，完美呈現到「征服者康」多重性格的表現。

Jonathan演繹惖征服者康，獲影評人大讚出色。(《蟻俠3》劇照) 征服者康(Kang)隨時可將別人的生命表弄於手中。(《蟻俠3》劇照) 不少影評人形容《蟻俠3》的量子世界畫面繽紛，物體千奇百怪，是最趣怪的Mavel 電影。

不擔心觀眾熱情冷卻

作為最強反派，如果「征服者康」真的與Thanos對戰，Jonathan認為誰為勝出？他笑言這場決戰現已不可能發生，但亦補充說：「假如他們真的打起來，我認為征服者康會贏因為他不會放棄或投降即使你打倒他往往還有另一個征服者康某角落出現。」

隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》結束第三階段，戲迷似乎對MCU作品的熱情似乎開始冷卻，第四階段作品的討論度大不如前，不過Jonathan對《蟻俠3》的導演與演員組合信心十足，「粉絲對於征服者康，將會帶甚麼進入MCU 感好奇，到底這班新的復仇者對比傳統復仇者，將會帶來怎樣的多元宇宙傳奇，將會成為焦點，頗為刺激，我相信觀眾對新作的熱情必定有增無減。」

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