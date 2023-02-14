蟻俠3專訪｜MCU兩大反派征服者康與魁隆邊個勁啲？Jonathan Majors心中有數

為Marvel電影宇宙MCU第五階段揭開序幕的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)，將於明天(15日)搶先美國在香港上映，今集最受矚目的絕對是由尊尼芬梅傑斯 (Jonathan Majors)飾演的大反派「征服者康」(Kang the Conqueror)首度在大銀幕登場。Jonathan早前接受本報越洋專訪，「征服者康」被奉為MCU最強反派，談到如果跟魁隆 (Thanos)對戰，誰勝誰負時，他會怎樣回答？

「征服者康」擁有改寫現實及打破時間線的力量，能夠同一時間存在於過去、現在及未來，看似宇宙無敵，到底這是祝福或是詛咒？Jonathan大感懊惱，稍作沉思才答道，「大概是詛咒吧，這或可說是件美事，但同樣令人極度困惑和心碎，今日是詛咒，明天可能是祝福……目前來說是詛咒吧！」

「征服者康」被仇恨支配，除了可穿越不同時空，更擁有多重身份及性格，於劇集《洛基》(Loki)首度加入MCU，今次在早前《蟻俠3》首登大銀幕，其性格及表現皆大有不同。對演員而言，要飾演這個多重身份的大反派，無疑是一大挑戰，現年33歲的Jonathan表示，「在加入MCU之前，我一直也是演員，沒有甚麼比起嘗試在演藝業界中，延續演員生涯更困難。而最有趣是你所創造和演繹的角色，會跟你過去的所有演出，以及將來的演藝工作比較，而我已開始了最難的部分。」據外國的首波影評，Jonathan的演出獲影評人大讚邪惡中不失幽默，令電影生色不少，連監製奇雲費治亦指他發揮精確，完美呈現到「征服者康」多重性格的表現。

不擔心觀眾熱情冷卻

作為最強反派，如果「征服者康」真的與Thanos對戰，Jonathan認為誰為勝出？他笑言這場決戰現已不可能發生，但亦補充說：「假如他們真的打起來，我認為征服者康會贏，因為他不會放棄或投降，即使你打倒他，往往還有另一個征服者康某角落出現。」

隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》結束第三階段，戲迷似乎對MCU作品的熱情似乎開始冷卻，第四階段作品的討論度大不如前，不過Jonathan對《蟻俠3》的導演與演員組合信心十足，「粉絲對於征服者康，將會帶甚麼進入MCU 感好奇，到底這班新的復仇者對比傳統復仇者，將會帶來怎樣的多元宇宙傳奇，將會成為焦點，頗為刺激，我相信觀眾對新作的熱情必定有增無減。」