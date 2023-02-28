蟻俠3｜內地票房輸俾《毒舌大狀》《超級瑪利歐兄弟大電影》照攻中國市場

漫威電影都有票房失靈嘅時候！漫威接連幾部《尚氣》、《永恒族》以及《蜘蛛俠：不戰無歸》於內地上映無期，到《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》終於可以連埋中國全球同步上映，以為內地觀眾餓咗咁耐票房唔破紀錄都至少保持上集水平，點知《蟻3》上映1星期先得1億多啲人仔，同上集收8億差天共地。 《蟻》喺內地電影網站貓眼、淘票票等評分不俗，不過票房一樣急劇下降，上映2周周末收得700萬，仲低過排片少過佢嘅《毒舌大狀》（內地片名：《毒舌律師》）百幾萬！《毒舌大狀》香港已破億票房，內地上映3日收咗4600萬，《蟻俠》作為漫威出品，成績又真係強差人意。

內地人對荷里活電影狂熱減 內地觀眾對荷里活電影無以往咁狂熱，《阿凡達：水之道》、《蟻3》票房不如預期，不過似乎無礙片廠繼續搶期上片期望掘到金。任天堂、Illumination 製作、環球影業出品嘅《超級瑪利歐兄弟大電影》確定4月5日於內地上映，仲早過北美兩日！ 電影改編自家傳戶曉遊戲，故事當然喺瑪利歐點樣過5關斬6將咁拯救公主啦。《超》由《LEGO 英雄傳2》《迷你兵團2》馬修霍高編劇、《少年悍將GO！》電影版共同創作者亞倫霍瓦夫 、米高傑勒尼克聯合導演，而任天堂「瑪利歐之父」宮本茂亦有落場監製。