蟻俠3｜征服者康Jonathan Majors：好想同Iron Man打一場

MCU第5階段首作《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》明日上映，被稱為MCU最強反派的征服者康(Kang the Conqueror)男星Jonathan Majors受訪時表示，好想同Iron Man打一場。Jonathan Majors提及最想進行對手戲的人選，他說：「我是Robert Downey Jr.(羅拔唐尼)的忠實fans，非常渴望Iron Man可回歸MCU，最適當時機固然是《Avengers：The Kang Dynasty》(復仇者聯盟5)，好想同佢惡鬥一場。」Jonathan更大讚羅拔是影壇藝術家。「羅拔飾演的Iron Man對Marvel整個文化影響深遠。他在影壇是如此迷人，是一位藝術家，更是一位有趣的人。」