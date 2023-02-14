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娛樂
2023-02-14 18:43:12

蟻俠3｜征服者康Jonathan Majors：好想同Iron Man打一場

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飾演征服者康的Jonathan Majors演技被受讚賞。

飾演征服者康的Jonathan Majors演技被受讚賞。

MCU5階段首作《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》明日上映，被稱為MCU最強反派的征服者康(Kang the Conqueror)男星Jonathan Majors受訪時表示，好想同Iron Man打一場。Jonathan Majors提及最想進行對手戲的人選，他說：「我是Robert Downey Jr.(羅拔唐尼)的忠實fans，非常渴望Iron Man可回歸MCU，最適當時機固然是《AvengersThe Kang Dynasty(復仇者聯盟5)，好想同佢惡鬥一場。」Jonathan更大讚羅拔是影壇藝術家。「羅拔飾演的Iron ManMarvel整個文化影響深遠。他在影壇是如此迷人，是一位藝術家，更是一位有趣的人。」

能毀滅時間線及吸收別人能力的征服者康威力強勁。

能毀滅時間線及吸收別人能力的征服者康威力強勁。

MCU第5階段玩時間線，說不定Iron Man會回歸。

MCU第5階段玩時間線，說不定Iron Man會回歸。

《閃電俠》釋出全新角色海報

Marvel作品一部接一部，更進行另一階段故事。死敵DC Studios新作《閃電俠》(The Flash)試映獲華納兄弟高層高度評價，對此片充滿信心。日前釋出的預告片獲影評人大讚，DC今日繼續宣傳攻擊，發放3張全新角色海報，計有艾薩米勒(Ezra Miller)的閃電俠、米高基頓(Michael Keaton)的蝙蝠俠及Sasha Calle的超少女Supergirl。當中90年代蝙蝠俠米高基頓回歸，最令人興奮。

閃電俠艾薩米勒

閃電俠艾薩米勒

蝙蝠俠米高基頓

蝙蝠俠米高基頓

超少女Sasha Calle

超少女Sasha Calle

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