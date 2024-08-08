蠟筆小新劇場版／分期付款愛上你／邊緣禁地／圈套／默殺／飢餓教室︳今期睇咩戲

蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 就快踏入暑假，小新真係超級～興奮！更犀利嘅係呢個假期仲有一個震撼全世界嘅大消息——將絕種恐龍復活到現代嘅「恐龍樂園」將會喺東京開幕！春日防衛隊竟然仲受到特別邀請，可以一齊去參觀，又可以去世界矚目嘅「恐龍樂園」玩，又可以近距離見到巨大嘅恐龍，小新佢哋自然係超級無敵興奮！隨住樂園開幕，世界亦掀起一股恐龍風潮！ 與此同時，小白喺春日部嘅河邊遇見一隻叫做「拿拿」嘅小恐龍。喺小新佢哋苦苦哀求下，拿拿正式入住野原家，同小新、小白一齊生活，創造出好多重要又特別嘅回憶。但正當小新享受緊呢個與別不同嘅暑假，恐龍竟然逃出咗恐龍樂園，湧入東京中心，甚至走入春日部！ 到底呢場「恐龍之亂」可以點收科？拿拿身上又隱藏住咩重大秘密？ 賣點︰ 小新可能比起好多藝人更多產，啲戲睇極都有。一貫小新風格，開開心心粒幾鐘。廣志見到供咗N年嘅屋企就快俾恐龍踩爛嗰下，連我個心都實咗。

分期付款愛上你 在芭堤雅這個充滿活力的不夜城，沒有理想的阿寶（Bright飾演）日復日帶著手下四處追債。雖然阿寶表面強硬，但追債手法卻極度古怪：對債仔不會暴力對待之餘，更反而拿東西打自己打到頭破血流，讓一眾債仔覺得內疚而趕快還債。某天，阿寶邂逅了替父還債的泰妍（Yaya飾演）。泰妍打從一開始就瞧不起阿寶，但阿寶卻對她一見傾心。出於對泰妍的愛與同情，阿寶提出一份拍拖合約 ── 透過跟他約會來支付利息。泰妍別無選擇，只好無奈地同意這項安排。在兩人波折不斷的約會過程當中，他們也逐漸發現到彼此的真心。不過當追債人愛上債仔時，會發生什麼事情？而這段負債累累的愛情之路，最終將引領兩人走向何方呢？ 賣點︰ 泰星Bright嗰副body，俾我係Yaya都拖長嚟還啦。日韓泰近年拿手嘅搞笑催淚愛情片，比原版《當男人戀愛時》略嫌不足，但係Bright真係好加分。

邊緣禁地：沙丘喪戰 金牌賞金獵人莉莉（姬蒂白蘭芝 飾），為了任務而被迫回到家鄉「潘朵拉星」──宇宙中最混亂、最失控的星球，目的是要幫宇宙富豪艾拉（艾格雷美斯 飾）救回被綁架的反叛女兒天娜（亞莉安娜格林布娜 飾）。誰知天娜原來要阻止艾拉奪取潘朵拉星的寶庫。為了尋找傳說中開啟寶庫的鎖匙，莉莉聯同一班跳掣惡人：矮仔多計的僱傭兵路蘭（奇雲哈特 飾）、怪雞科學家丹寧（珍美李寇蒂斯 飾）、口水多機械人吱喳（積伯克 聲演）及肌肉狂人古利（科里安蒙特亞魯 飾），成班癲癲喪喪，一齊瘋狂亂闖，連環激鬥外星怪物和惡霸盜匪，甚至揭開了潘朵拉星最爆的秘密…全宇宙的命運就掌握在他們手中！ 賣點︰ Mad Max加One Piece? 打機朋友未必buy改到咁，非機迷當係新IP咁睇又覺得幾唔錯。

圈套 爸爸古柏（佐斯夏利）暨十幾歲女兒懷莉，在萬人空巷演奏場地裡，參加一場氣氛濃烈、粉絲無數的演唱會。節目期間，夏利意識到自己正處於一個黑暗邪惡的「圈套」之中，最驚人的是，主謀極有可能是他自己⋯⋯ 賣點︰ 講咗廿幾年都係叫佢「《鬼眼》個導演」，因為佢咁多年都好忠於嗰種大量鋪排再一嘢逆轉嘅玩法。

默殺 初中女生惠君（徐嬌 飾）長期遭校園霸凌高處墜亡，暴行非但沒有停止，甚至禍延到閨蜜小彤（王聖迪 飾）身上。然而，霸凌者也接連殞命於重錘之下。在連環殺人案的背後，難脫嫌疑的眾人逐一浮出水面：小彤的母親（張鈞甯 飾）目睹女兒被膠水封嘴卻閉口不言，校工林在福（王傳君 飾）看似知曉內情卻冷漠疏離，暗中窺探的神秘男吳望（黃明昊 飾）看似身陷險境卻面露笑容……殺害霸凌者的雨夜屠夫究竟是他們其中的何人？調查案件的警官戴國棟（吳鎮宇 飾）似乎被假像蒙蔽，探秘過程中，宗宗藏污納垢的舊事被揭開，所有人都被推到了風口浪尖。善惡有報罪惡難逃，真相即將揭曉…… 賣點︰ 以暴易暴，觀眾想爽片一番但其實更難心安理得

飢餓教室 露華小姐（華絲歌絲姬 飾）到精英學校擔任營養學教師，提倡新派「意識飲食」，教導學生用信念減少進食，抗衡資本社會之惡。看似風氣正面的課程隨著飲食份量逐漸減少，狀況逐漸失控。幾位本來有著不同目標的同學在露華老師的帶領下，深信越餓越快樂，斷食才能認清人生的真理，只要加入擺脫飲食的Club Zero，生命就得到救贖。 賣點︰ 相當有趣，難以言喻，絕非大眾口味亦唔易入口，但係套落new age靈性生活以至一切新興信念都相當啱數，比起sell「燒腦」嘅戲同劇更加燒腦。 原文刊登於 電影LOL