改編自A.A. Milne經典童話書《小熊維尼》(Winnie the Pooh)的真人版血腥片《小熊維尼:血與蜜》(Winnie the Pooh:Blood and Honey),官方今日釋出首發預告。講述維尼的好朋友考上大學後,漸漸疏離他與百畝森林,令維尼與小豬開始變成殘暴,重新找回身為動物的本性,四出殺人。