衛蘭世界巡唱盼以香港為終站 預告欲邀前老闆黎明做嘉賓

衛蘭(Janice)自去年以獨立歌手身份重新出發，現正舉行世界巡迴演唱會的她，早前抽空為潤喉產品拍廣告搵真銀，並分享保養靚聲秘訣，就是堅持優質睡眠習慣：「瞓得好、休息夠好緊要，我每日都要開聲，做啲聲帶放鬆同練習。」她表示，希望巡唱最後一站能返回香港，「因為香港係我屋企，留返最好嘅嘢畀呢度。我會為香港站做啲特別嘢，宜家錄緊新歌，係廣東歌嚟嘅，希望仲可以有英文歌、國語歌，仲會準備新編曲、新衫、新嘅美術設計。」問到邀請前老闆黎明(Leon)擔任香港站嘉賓時，她笑謂：「我都好想，我會搵佢嘅，希望Leon見到呢個報導會應承我。」

獨立發展學主動

兩大「巡迴必備」，除了隨身攜帶的潤喉蜜，還有視為幸運物的熊熊公仔：「今次成個巡迴都帶住佢，有次喺酒店房發現唔見咗，我即刻好焦慮，打畀經理人講『唔見咗熊仔，係咪畀人偷咗？』嗰時好驚呀，好彩搵得返。因為做巡迴會好掛住屋企，所以我去邊都帶住佢，每晚同佢瞓、陪我。」

Janice直言，轉型做獨立歌手後，事事都要靠自己決定，令她學懂要主動點。Janice說：「近年都周圍飛，我覺得有機會就要試，邊度有門打開就去啦。」她坦言有時難免感到迷茫，幸好有信仰支持：「自己有好多嘢諗，會覺得我決定嘅嘢係咪適合、係咪最好？我成日都覺得好似仲未夠好，但係冇嘅，做好過唔做，停喺度都唔知做咩，所以都係做啦。當攞個經驗，大家知道想要咩，下次再做好啲。我相信上帝會有安排，跟隨佢就有平衡。」未來Janice以出碟為目標，她說：「我係一個歌手，真係好耐冇出過碟，好想再出碟，然後用呢啲歌再巡迴、唱大啲嘅場地，去唔同地方唱畀大家聽。」