衛蘭世界巡迴演唱會廣州揭開序幕 古巨基任嘉賓自爆唔敢唱《大哥》原因

衛蘭在台上提到因為爸爸是結他手，自幼便受到他的薰陶，喜歡上音樂。直至18歲，遇上了人生的兩位伯樂，黎明與雷頌德，想借這個機會感謝他們，讓她得到很多美好的音樂作品，讓這些歌陪伴大家成長。她亦很感謝所有歌迷這20年來的陪伴，這些年來經歷過很多高高低低，但這些經歷會變成最好的。其後便唱出新歌《THE BEST VERSION OF ME》。

除此之外，首場邀請到前輩古巨基做嘉賓，合唱了《MY LOVE MY FATE》及《愛與誠》。他們提到第一次見面是多年前在錄音室，然後再次在《聲生不息》遇上，可惜節目內一直沒有機會合唱，所以特意邀請古巨基來當嘉賓。

Janice表示自己入行前已留意古生的音樂作品，特別喜愛《CAN WE TRY》，立刻被他的聲線觸動。古巨基亦大讚Janice，他說：「正如我在《聲生不息》所說，她的歌聲具備天賦而且她非常努力，是位不可多得的寶藏歌手。」古sir提起自己以前也喜歡衛蘭的歌，也曾經在音樂會翻唱她的作品。不過當中最喜歡的《大哥》，之前一直未有機會演唱，笑言如果現在要唱可能需要改一下歌名，古sir：「因為我現在已經是『大叔』了。」隨即即慶改歌詞與衛蘭清唱《大叔》，讓Janice和現場萬名歌迷「拍爛手掌」。其後，古生更充當攝影師，率領全場觀眾拍片大叫：「Janice， I Love You！」，又幫衛蘭與萬位歌迷拍大合照記錄難忘的瞬間。Janice於今、明（星期六、日）兩晚繼續於廣州體育館開騷，為大家送上更多充滿回憶的感動時刻。