衛蘭全女班概念大碟真空上陣拍封面 與Serrini齊創作不讓囝囝霸佔樂壇

衛蘭(Janice)於今日自己打自己，同日推出概念大碟 《DAUGHTER》和《Be Still Live》 演唱會Blu-ray影碟，為樂迷打孖送上聖誕禮物。根據年尾統計，衛蘭登上Spotify香港最高串流量女歌手第二位，僅次於Taylor Swift，證明悅耳歌聲足以打動樂迷。

被囝囝霸佔樂壇 嬲嬲地 Janice全新概念大碟《DAUGHTER》，從構思到完成製作，耗時超過一年，以女性的視角去解構「女性自主」這個題目，並希望聽眾在聆聽的過程中暫時放下一切成見，全心全意地投入這趟溝通及療癒的旅程。而透過這張專輯嘅歌同相亦都因為咁而發掘到自己嘅唔同嘅女性面向，Janice 亦透露「裡面亦都講及女性面對嘅不同問題，例如與兩性關係、女性遇到嘅性騷擾、欺凌等等，唔單只係關於愛情。」 Janice全程參與整個創作和製作過程，並邀請不少樂壇好朋友一齊參與，與她一起她作歌、填詞或監製一首作品，包括Serrini、Robynn Yip、SOPHY 王嘉儀、馮穎琪、Kiri T、林二汶、岑寧兒、Cehryl 等全女性班底創作。Serrini、Robynn、 Kiri T等分享合作感受，異口同聲笑言近年樂壇都是給仔仔霸佔，有時諗起都嬲，所以今次係個好開始，可以集合女歌手力量做隻咁正嘅專輯。

性感展現女性堅強 為配合專輯主題，Janice拍攝封面亦甚有心思，「我專登揀牛仔褲背心做封面係想講唔需要好多包裝，著啲好靚嘅衫令自己有價值。最單純做自己就係最靚！要擁抱自己，愛自己！」今次，她更是少有地性感上陣，在一間爛屋拍攝，以表達女性無論在任何環境下都能適應，並堅強地展現最美麗的姿態。Janice狀態大勇，只穿性感的半透絲襪躺於地上，舒服自然。Janice希望踏出自己舒適區，展現親密一面讓大家看，「所有照片都想表示，女性做任何事最緊要是隨心而發、做到真正自己喜歡才最重要。女性咩年紀結婚？都係由自己決定，唔一定要好傳統咁去做一件事囉。」她強調不是刻意性感，「想俾世界知道女性可以欣賞自己，喺自己身體裡面可以好舒服咁愛自己。 」