衛蘭出道20周年舉行世巡 首站4月廣州 尾站定香港

衛蘭正式官宣舉行首次世界巡迴演唱會 -「OUT OF FRAME」，今年是Janice 出道20周年，她希望能與歌迷們一起慶祝。巡演首站已落實於4月12日在廣州開始，正值是Janice 43歲生日前的一天，與歌迷們一同倒數；除了中國內地不同城市之外，同時亦安排到世界各地進行，包括澳門、香港、馬來西亞、新加坡、澳州、美加等地。

「OUT OF FRAME」世界巡演的主題是Janice近年對自己的一個承諾，在工作上作出不同的新嘗試，同時她也有深刻的期望，希望通過這場音樂之旅，鼓勵每一位聽眾都能勇敢走出自己的舒適圈，跳出固有的框架，大膽地去追求自己的夢想，做到自己想做的事。一向鬼妹仔的Janice，個性率直隨心，近年離開舊唱片公司成為獨立音樂人，內向的性格讓她在這音樂旅程上面對不少困難，同時亦成長不少；由過往可能只專注演出之外，現在則需要在台前幕後都盡心打磨，更多的是親力親為，從歌曲的表達方式到舞台表演的每一個細節，她都用心鑽研，力求做到最好，只為給無數粉絲的期待一個最真誠的回應。