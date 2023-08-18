衛蘭孖衛詩親證離巢華納 飛美國度假展開新旅程

衛蘭（Janice）和衛詩（Jill）轉投華納唱片8年，今日兩姊妹同時宣布已在日前約滿離巢，目前二人已飛抵美國，在紐約旅行度假充電。

Janice貼出身在藝術館拍攝的照片，她寫：「想跟大家分享一件事，我已於七月正式離開華納唱片。決定離開是因為覺得可以體驗一些新的東西，而有時候是需要徹底改變環境才能實現。我非常感激華納的所有同事們，和他們一起走過了8年的旅程，留下了很多的回憶。雖然感覺上自己要重新由頭開始。新的旅程可能會有很多難關，但我會擁抱所有不確定性，並愛上一切的神秘感。我會好好享受這段過度期，畢竟這就是魔法發生的地方，就隨風帶著自己進入人生下一個篇章。」