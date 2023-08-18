衛蘭孖衛詩親證離巢華納 飛美國度假展開新旅程

衛蘭（Janice）和衛詩（Jill）轉投華納唱片8年，今日兩姊妹同時宣布已在日前約滿離巢，目前二人已飛抵美國，在紐約旅行度假充電。
Janice貼出身在藝術館拍攝的照片，她寫：「想跟大家分享一件事，我已於七月正式離開華納唱片。決定離開是因為覺得可以體驗一些新的東西，而有時候是需要徹底改變環境才能實現。我非常感激華納的所有同事們，和他們一起走過了8年的旅程，留下了很多的回憶。雖然感覺上自己要重新由頭開始。新的旅程可能會有很多難關，但我會擁抱所有不確定性，並愛上一切的神秘感。我會好好享受這段過度期，畢竟這就是魔法發生的地方，就隨風帶著自己進入人生下一個篇章。」
疑不滿公司只捧新一輩歌手
至於妹妹Jill則貼了攝於紐約街頭的相片，她留言：「大家好！想跟大家分享一件事，我已經離開華納唱片了。我非常感激當中所有友誼、所有一起創作的音樂、一起經歷的高高低低和一切一切。多謝你們一直以來的照顧，我會好好珍惜彼此一起創造過的美好回憶！我知道上帝會為我預備最好的去讓我進入一個新階段，我懷著興奮的心迎接即將展開的新旅程，並期待看見在前面已為我準備的。」日前，已有消息指衛蘭與衛詩會離開華納，兩姊妹疑不滿公司只顧力捧新一輩歌手，尤其資源更集中投放在MC張天賦與洪嘉豪等人身上，覺得公司厚此薄彼，有感被冷落才決定離開。