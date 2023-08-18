熱門搜尋:
美食博覽 好去處 電腦節 銀色債券 恒大 網上熱話 親海駅II 凱柏峰II COLLAR MIRROR C觀點 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
娛樂
2023-08-18 18:03:41

衛蘭孖衛詩親證離巢華納 飛美國度假展開新旅程

分享：
衛蘭與衛詩已離開合作8年的華納唱片。

衛蘭與衛詩已離開合作8年的華納唱片。

衛蘭（Janice）和衛詩（Jill）轉投華納唱片8年，今日兩姊妹同時宣布已在日前約滿離巢，目前二人已飛抵美國，在紐約旅行度假充電。

Janice貼出身在藝術館拍攝的照片，她寫：「想跟大家分享一件事，我已於七月正式離開華納唱片。決定離開是因為覺得可以體驗一些新的東西，而有時候是需要徹底改變環境才能實現。我非常感激華納的所有同事們，和他們一起走過了8年的旅程，留下了很多的回憶。雖然感覺上自己要重新由頭開始。新的旅程可能會有很多難關，但我會擁抱所有不確定性，並愛上一切的神秘感。我會好好享受這段過度期，畢竟這就是魔法發生的地方，就隨風帶著自己進入人生下一個篇章。」

Janice貼出身在藝術館的照片，並表示已在7月正式離開華納唱片。 Jill貼了紐約街頭近照，同時公開已離開華納之消息。

疑不滿公司只捧新一輩歌手

至於妹妹Jill貼了攝於紐約街頭的相片，她留言：「大家好！想跟大家分享一件事，我已經離開華納唱片了。我非常感激當中所有友誼、所有一起創作的音樂、一起經歷的高高低低和一切一切。多謝你們一直以來的照顧，我會好好珍惜彼此一起創造過的美好回憶！我知道上帝會為我預備最好的去讓我進入一個新階段，我懷著興奮的心迎接即將展開的新旅程，並期待看見在前面已為我準備的。」日前，已有消息指衛蘭與衛詩會離開華納，兩姊妹疑不滿公司只顧力捧新一輩歌手，尤其資源更集中投放在MC張天賦與洪嘉豪等人身上，覺得公司厚此薄彼，有感被冷落才決定離開。

衛蘭轉投華納唱片8年，當時帶妹妹加盟華納被指是買一送一。 有傳衛蘭與衛詩離開華納，是不滿公司只顧力捧新一輩歌手。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受