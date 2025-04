衛蘭廣州站演唱會尾場與過萬觀眾慶祝43歲生日： 今年是我們共同的20周年！

衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會首站一連三場於廣州體育館展開並於昨天圓滿結束。最後一晚尾場,JANICE表現得輕鬆而又感動,今天正是三喜臨門,JANICE出道20周年,廣州尾場亦是她43歲的生日正日,與現場過萬位歌迷一同慶祝。而最讓JANICE感動的是她多年來的合作伙伴和朋友都來廣州支持她,無論是 AMUSIC的同事或者是以前的經理人,正正是因為有當年的努力,才能成就今天的她,能如此幸福地有這麼多好歌,成為今天的《The Best Version Of Me》。一向多才多藝的JANICE於演唱會怎少得自彈自唱的環節,拿著結他感性地說 ”It’s OK to be Sad”,唱出《ONLY LOVE》。分享到當自己唔開心的時候就更能感受到身邊的愛,包括妹妹衛詩,感恩這麼多愛她的好姊妹,好朋友;與台下的歌迷互動時,聽到歌迷讚她瘦咗又很開心,但又笑言大家應該唔會喜歡太瘦的她,又說永遠都是18歲,逗得她非常開心。