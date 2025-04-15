衛蘭廣州站演唱會尾場與過萬觀眾慶祝43歲生日： 今年是我們共同的20周年！

衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會首站一連三場於廣州體育館展開並於昨天圓滿結束。

衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會首站一連三場於廣州體育館展開並於昨天圓滿結束。最後一晚尾場，JANICE表現得輕鬆而又感動，今天正是三喜臨門，JANICE出道20周年，廣州尾場亦是她43歲的生日正日，與現場過萬位歌迷一同慶祝。而最讓JANICE感動的是她多年來的合作伙伴和朋友都來廣州支持她，無論是 AMUSIC的同事或者是以前的經理人，正正是因為有當年的努力，才能成就今天的她，能如此幸福地有這麼多好歌，成為今天的《The Best Version Of Me》。一向多才多藝的JANICE於演唱會怎少得自彈自唱的環節，拿著結他感性地說 ”It’s OK to be Sad”，唱出《ONLY LOVE》。分享到當自己唔開心的時候就更能感受到身邊的愛，包括妹妹衛詩，感恩這麼多愛她的好姊妹，好朋友；與台下的歌迷互動時，聽到歌迷讚她瘦咗又很開心，但又笑言大家應該唔會喜歡太瘦的她，又說永遠都是18歲，逗得她非常開心。

衛蘭指側田是她第一張專輯的監製 演唱會首場邀請到古巨基做嘉賓，第二場則邀請到多年好友側田做嘉賓。兩位合唱了同曲不同詞的《命硬》及《她整晚在寫信》。側田甫登場便十分興奮，多謝JANICE邀請，亦替她感到開心：「終於等到今日，好耐冇見呀，其實我和JANICE是青梅竹馬，一同出道，今年是我們共同的20周年！」更笑言能夠捱到20年很難得。JANICE台上提到側田是他第一個想到的嘉賓，側田是她第一張專輯的監製，又曾在演唱會上唱和音、彈吉他及擔任音樂總監。所以一定要邀請側田過來。側田更帶來了全新歌曲，記錄他48年來的總結。

側田甫登場便十分興奮

與過萬觀眾慶祝43歲生日 適逢尾場是衛蘭的正日生日，亦是她出道20周年的日子，主辦單位特意送上驚喜，在encore時推出了生日蛋糕，全場近萬位歌迷獻唱生日歌與衛蘭慶生。現場亦播放了一眾藝人的生日祝福，包括G.E.M.鄧紫棋、楊千嬅、陳小春、古巨基、側田、回春丹以及一眾聲生不息的女隊，容祖兒、薛凱琪、周筆暢及李宇春。衛蘭表示驚喜萬分，十分感動 。而台下亦有多位朋友現身支持，包括鍾舒漫、王君馨、泳兒、關心妍、Winka (Collar)、應昌佑、朱芸編及林芊瑩 (Irene)，場面溫馨。衛蘭非常感謝藝人朋友的祝福：「我一見到他們便哭了，非常幸運20年前有他們的幫助，直到今天仍然陪伴我，十分感恩。」其後，JANICE為答謝歌迷們的支持，更再次encore，讓大家即慶點歌，唱出《夏日傾情》、《回電我》、《一場誤會》、《拍錯拖》及《雜技》，最後唱出《大哥》來為演唱會劃上完美句號。衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會下一站將於5月3日及4日於深圳深圳灣體育中心”春繭”體育館舉行；5月17日湛江站亦即將開售，敬請留意演唱會官方平台公佈。