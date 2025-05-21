衛蘭感情交白卷 公開擇偶條件獲啤梨自薦做媒人

衛蘭（Janice）接受新城廣播《卡拉O!Babe》節目主持葉文輝(啤梨) 錄音訪問，兩人在節目中合唱多首經典歌，包括《心亂如麻》及《大哥》等，Janice更特別選唱了偶像瑪麗嘉兒（Mariah Carey）於1990年推出的第一首歌《Vision Of Love》，而當中亦埋藏了一段不為人知的故事。

早前Janice獲國際天后Mariah Carey邀請，擔任其深圳站世界巡迴演唱會的暖場嘉賓，能有這次難能可貴的經歷，Janice高呼太不真實，她回港後接受啤梨訪問，直言仍感到十分震撼，她更首次在節目中大唱Mariah Carey的歌《Vision Of Love》，原來這首歌對Janice來說別具意義，她表示：「呢首歌係Mariah Carey嘅第一首歌，我當時得12歲，第一次聽佢呢首歌就覺得非常好聽，然後就愛上咗Mariah Carey，跟住就發誓要做歌手，呢首歌係令到我想入行做歌手嘅歌，而入行之後第一次唱呢首歌就係喺《卡拉O!Babe》。」

之後Janice又分享新歌《The Best Version of Me》的創作過程，這首由音樂人蘇道哲編曲和監製的歌曲，邀得著名填詞人黃偉文（Wyman）度身訂造歌詞，Janice感動表示：「Wyman呢個版本，正係我依家嘅心境，好感恩能夠繼續為大家唱歌。」她預告正籌備國語專輯，並於6月啟動巡迴演唱會，令不少粉絲們相當期待。

訪問期間，Janice突然問啤梨是否已結婚？啤梨告知已成為人夫7、8年，得知Janice感情生活交白卷，他隨即打蛇隨棍上，問Janice：「使唔使我介紹好男仔畀你呀？我身邊唔多男人，只有好男人，衰男人做唔到我朋友。」Janice即「𦧲飯應」：「好喎！（鍾意外籍男士多啲？）冇所謂，最緊要溝通到，同埋識欣賞音樂，起碼睇我演唱會都會enjoy，今次靠晒你喇！」