衛蘭激動宣布夢想成真 擔任Mariah Carey深圳巡唱暖場嘉賓

樂壇天后Mariah Carey，即將於5月10日在深圳舉行世界巡迴演唱會，讓人興奮的是，在綜藝歌曲節目《聲生不息·大灣區季》中，表現傑出的衛蘭(Janice)，將擔任天后巡唱的暖場嘉賓。心情興奮的Janice，急不及待跟歌迷分享喜訊。

被國內樂迷譽為「寶藏級歌手」的Janice，在社交平台上發布一張擔任暖場嘉賓活動的海報，並寫道：「Mariah Carey的歌聲與音樂深刻地影響了我的人生，她就像是我音樂道路上永恆的光。此刻，我懷著無比激動與榮幸的心情宣佈 —— 我即將參演她的演出！5月10日深圳市體育中心體育場，讓我們一起在現場聆聽。」