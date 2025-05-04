衛蘭激動宣布夢想成真 擔任Mariah Carey深圳巡唱暖場嘉賓

樂壇天后Mariah Carey，即將於5月10日在深圳舉行世界巡迴演唱會，讓人興奮的是，在綜藝歌曲節目《聲生不息·大灣區季》中，表現傑出的衛蘭(Janice)，將擔任天后巡唱的暖場嘉賓。心情興奮的Janice，急不及待跟歌迷分享喜訊。
被國內樂迷譽為「寶藏級歌手」的Janice，在社交平台上發布一張擔任暖場嘉賓活動的海報，並寫道：「Mariah Carey的歌聲與音樂深刻地影響了我的人生，她就像是我音樂道路上永恆的光。此刻，我懷著無比激動與榮幸的心情宣佈 —— 我即將參演她的演出！5月10日深圳市體育中心體育場，讓我們一起在現場聆聽。」
Janice過去曾經透露，因為Mariah Carey的音樂，令她愛上了唱歌，小時候經常在家裡模仿Mariah的歌聲，甚至因為太吵，而被工人姐姐訓斥。今次夠能與偶像同台演出，對Janice而言，簡直是夢想成真，心中的激動可想而知。
而Janice的fans紛紛在社交平台上表達興奮之情，期待這兩位實力派唱將，同場演出時會擦出甚麼樣的火花。試想想，Janice用她獨特的聲音在舞台上與Mariah Carey的經典金曲相互輝映，簡直是一場音樂界饗宴。這場演唱會不僅是Janice的夢想實現，也是所有音樂愛好者期待的盛事。