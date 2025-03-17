衛蘭突留言安慰「生蛇」五索被網民炮轟 無辜回覆：我唔知佢做咗乜

34歲的「五索」鍾睿心早前被爆做小三，與66歲大生銀行主席兼大生地產副主席馬清鏗發展婚外情，日前五索自爆生蛇，並在社交網拍片崩潰大喊出現嚴重甩髮情況，如「鬼剃頭」一樣，更狂訴生蛇之苦 。 然而近日完成內地節目《聲生不息》並即將舉行巡迴演唱會的歌手衛蘭（Janice），突然在影片下留言安慰五索，網民都感到相當驚訝，衛蘭好心寫道：「I’m praying for you !!!（我正在為你祈禱！）」引來不少網民好奇表示：「佢哋咁熟嘅咩？」亦有衛蘭的粉絲表示：「@Janice_vidal 你認為你評論這樣一個有爭議的人物是否合適，她撕破家庭，提倡金錢崇拜，嘲笑窮人？ 她所做的一切都違背了基督教的價值觀。 作為你的粉絲，我建議你刪除你的評論廣告，並私下為她祈禱。」更有人指責衛蘭表示：「見你飲咁多北水就知你見錢開眼，而家更加知。」