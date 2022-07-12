衛蘭邀MC任個唱尾場嘉賓 問點解經常行超市被偷拍

衛蘭（Janice）相隔4年開騷，今次的三場紅館演唱會已圓滿結束，尾場邀來華納同門師弟張天賦（MC）擔任嘉賓。

一連三場，Janice均請來男聲合唱《心亂如麻》，前晚做觀眾的MC，一如所料在Janice的紅館騷壓軸登場，他從升降台現身舞台即獲得全場歡呼聲，兩人以靚聲合拍演繹，令觀眾聽出耳油，合唱完之後，Janice表示現場好多歌迷已一早知道MC擔任這晚嘉賓，台下亦有不少粉絲帶備MC的燈牌支持，MC都稱網上有人率先爆料，而Janice為搞氣氛，把MC與緋聞女友行超市的八卦報道擺上台談論，她笑言：「同你有一個共通點，你經常喺超級市場俾人影到。」搞到MC尷尬大笑，被問到點解時，MC即說：「點答呀？」之後，MC再唱出今年單曲《小心地滑》，可惜表演期間一度甩嘴，好彩他唱Live經驗豐富，隨即執生便繼續獻唱，精湛唱功贏盡熱烈掌聲。

為減肥狂食南瓜令皮膚變黃

Janice騷後接受訪問表示，今次演唱會很開心，因為每場歌迷都很熱情：「以為星期一晚大家會趕住返屋企，第日要返工，冇諗過佢哋唔肯走。」Janice說今次演唱會最開心是Round down，全是自己想跟大家分享的歌曲，她又稱：「我唔想做返以前做過嘅嘢，想搵個平衡，有啲新嘅突破，身為歌手都要有自己諗法同訊息分享，感恩公司畀好多自由我去做。」Jancie話其實自己都會keep住運動，今次開騷時磅數不算太大改變，但線條結實了，但她減肥期間鬧出笑話：「我唔食咁多澱粉質，所以就食南瓜囉，咁又好食又飽又唔會太肥嘛，但食得太多成個人變咗黃色，我睇下隻手黃晒……公司有同事見我突然間咁黃，驚我係咪肝病，叫我睇醫生囉……哈哈。依家完騷啦，我最想食雪條！又想食薯片呀，買定㗎啦，返屋企有得食。」只開三場，問Jancie會否開Part2？Jancie笑指：「休息下先啦，好想走tour呀，世界各地好多歌迷都問我，幾時來唱，我都好想呀。」希望待疫情轉好，Janice便可以舉行巡迴。

另一方面，MC早前宣布9月將與洪嘉豪合體開騷，日前他在IG公開做Gym短片，目前亦會一星期抽三天健身或跑步，MC開Live自認的確比之前大隻，但暫時未操出腹肌，只有肚腩，表示演唱會未必會除衫，又強調自己不算太肥，是有個肚腩仔而已。