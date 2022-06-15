衛蘭預告無跳舞表演 繼續學唱歌提升自己

衛蘭(Janice)日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談相隔四年再舉行演唱會感受。衛蘭直言開騷有點緊張，她說：「可能最近少咗演出機會，一嚟就紅館有啲緊張。今次自己參與度比較高，畀咗好多意見，今次音樂性比較重，大家未必見到我跳舞，我唔係跳舞歌手，唔想無啦啦格眼做一Part跳舞。」



為健康而減肥 衛蘭最近看上去清減不少，她稱現在養成做運動的習慣。她說：「做運動已經變咗自己一個習慣，疫情冇得做Gym，自己都會喺屋企做，會行樓梯機40分鐘，舉啞鈴一個鐘頭，大嗌出嚟，係好肉酸，而且好辛苦，不過好有用。食量方面要減少，要食多啲蛋白質！依家到咗40歲，但我覺得今年反而最Fit，可能呢個年紀睇開咗，知道大家欣賞我唱歌，而唔係注重我外表，所以我感覺到自己更加強壯，而家先係最靚嘅自己！以前減肥有壓力，係為人而減，依家為自己，為健康而減。」

