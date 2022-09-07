衛詩大露背拍首次個唱海報 邀神秘嘉賓共享自己第一次

衛詩（Jill）繼在家姐衛蘭的7月紅館騷結伴演出後，早前亦在社交平台發布自己的演唱會預告圖。今次是Jill入行後期待已久的第一次個人演唱會，早前得悉公司要為她舉辦之時，不禁感動得落淚，Jill形容好像發夢一樣，相信每個歌手都期待舉辦個唱，踏上屬於自己的舞台。Jill今次九展MusicZone演唱會命名「Arrows Live 2022」，她認為這個Arrows（箭）代表掙扎與勝利，因為當要發射一支箭而引弦拉弓的時候，當中會產生張力、摩擦和掙扎，然後瞄準一個目的發射前進。而另外亦將其音樂以射中靶心作比喻，目標射擊中大家的內心。Jill希望今次的演唱會中任何一個意念、訊息或歌詞都能一箭穿心般為觀眾的心帶來改變、治癒或覺醒。

作為第一個演唱會，Jill希望是一個起步點，先和支持自己多年的樂迷們近距離分享自己的內心世界，繼而走上更大的舞台。早前衛蘭接受傳媒訪問說起妹妹的演唱會相當興奮，更大爆自己會上台當嘉賓，雖然這應該是樂迷能猜得出來的，不過他們會合唱的曲目也是特別為今次挑選，包括大家從未聽過的歌曲。而除此以外，更會有另一位神秘嘉賓。今次Jill在選曲方面亦為觀眾準備了多個驚喜環節，準備與樂迷渡過感動又親密的一晚。至於演唱會海報，Jill罕有穿上大露背 配上頭巾頭飾打造新形象楊樂迷眼前一亮。感性的Jill看見海報成品又禁不住落淚，沒想過會有這麼精彩的演唱會海報，相信這個充滿着更多第一次的演唱會也會見到Jill現場的感人熱淚。