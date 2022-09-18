衛詩處女個唱邀衛蘭合唱 台上多謝洪嘉豪咩原因？

Jill亦邀請了相識多年的音樂人Daniel Chu作嘉賓，分享他們相識多年點滴，Jill分享他們十多年前的台上表演合照時要求Daniel與她模仿當年合照中的動作，更著歌迷替他們拍下！途中因Jill用右手揸咪與相片不符，台下瘋狂大叫「左手呀！」最後Jill聽到台下的洪嘉豪「提水」，在台上大叫「多謝嘉豪！」場面非常搞笑！

Jill在演唱會當中首次在台上演唱Big Band成員 太陽的歌曲《Eyes Nose Lips》，給一眾樂迷一個大驚喜，唱罷更說: 「啱啱唱完韓文歌好掛住媽咪，可惜佢今日嚟唔到，不過唔緊要，爸爸今日有嚟到！一定會有下次！」最後當然少不了家姐Janice上台支持細妹。



Janice表示很開心可以擔任妹妹個唱的嘉賓，並謂: 「知道你一直以來嘅音樂生涯都好需要好多嘅忍耐同堅持。喺你身邊，除咗睇到你會有失望唔開心嘅時候，更加睇到你嘅耐性。無論有幾多嘢阻住你向前行、要等幾耐，你都會好似一個戰士咁繼續向前，繼續努力，呢個係我喺你身上好想學到嘅嘢。我真係好戥你開心，亦都好感恩我哋依然有機會一齊企上舞台，陪着對方同行。」