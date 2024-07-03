衛詩雅公開求婚影片 認有婚前恐懼自爆予男友初印象超寸

衛詩雅早前宣布跟拍拖2年的醫生男友周祉安拉埋天窗，今日(3日)她出席活動時，提起另一半都笑到甜絲絲，並表示結婚後對拍親熱戲會多加考慮，因為要照顧另一半感受。當問到與另一半如何認識，及求婚經過，她只是簡單提及，而晚上她在個人的YouTube頻道分享當時的求婚影片和交待與另一半的相識經過。

衛詩雅在片中表示當日是自己的正日生日，坦言自己因為投入拍戲而沒有心機做任何事，加上仍未消化到求婚一事。及後她完成所有拍攝之後，男友再一次求婚，並對住鏡頭大騷求婚鑽戒。她稱對方求婚時，當下是百感交集及很害怕。之後畫面便播出當日求婚的影片，見到衛詩雅步入房間見到父母及朋友都在餐廳，眾人大唱生日歌，衛詩雅再見到求婚字樣的氣球時，整個人又笑又哭，當男友拿出玫瑰花及鑽戒時，她雙眼通紅不停流眼淚，而醫生男友周祉安就單腳跪在地上跟她說︰「其實我都非常愛你，希望你唔介意嫁俾我！」

她表示當時正在拍《破．地獄》，整個人都很低沉及崩緊，所以當下男友求婚時，自己的情緒一時難以控制，所以是既開心又害怕，並稱沒想過男友求婚可以完全守得住秘密，令她估不到。她稱當日下午在公司跟同事慶祝生日會，當時陳家樂亦在現場，走的時候，對方更若無其事問她準備去哪慶祝，而對方最後竟然在餐廳出現，見證這一幕。

以為衛詩雅好寸

提到二人的相識過程，她稱身邊有朋友為她安排了一個相睇飯局，見到對方時覺得很面熟，但一直想不到眼前人是誰，及後大家交談幾句之後，才發現對方是她的醫美醫生。她說︰「我唔知我朋友有冇同佢講係衛詩雅，但佢見到我嘅時候，以為我認到佢，但我真係唔認得佢，之後佢仲覺得我咁寸扮唔識，其實我真係認唔到佢！」

盼成為另一半的戰友

她表示一直沒有公開戀情，是因為過去的另一半都是圈外人，自己有責任去保護對方。她坦言現時思緒仍很混亂，及感到壓力，笑謂自己有些婚前恐懼。她表示希望跟未婚夫成為一對很好的戰友，無論遇到甚麼問題，自己會第一時間撲到對方身上，大家都是大家的一個堡壘。