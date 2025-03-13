衛詩雅周日再辦婚宴期待陳家樂唱《活著VIVA》 質疑好友練歌搞到凌晨兩點有蠱惑

衛詩雅今日以一身女神打扮現身護膚品牌活動，直認當人妻後愈來愈性感，更自爆今日返公司換上戰衣時，被Mani霍汶希見到即不禁問：「仲咩你又結婚？」加入人妻行列後，衛詩雅將於大後日（星期日）再辦第二場婚宴，期待當日接新娘將會玩一系列激烈遊戲，今早他們仍在討論，但她會錫住老公，屆時會集中玩兄弟。

衛詩雅表示未知周家怡周日能否參與，問到早前為周家怡介紹男人作回禮，她表示做媒人行動似乎失敗，又提到2月16日的首場婚禮，陳家樂潑了一杯紅酒在周醫生一位兄弟身上，而昨日編劇會晚宴亦見到家樂，其太太連詩雅（Shiga）表示家樂真係好錫你，他每晚練歌練到凌晨兩點，透露家樂與Shiga到時應該都會獻唱，陳家樂還夾band表演《活著VIVA》，不過衛詩雅卻有所保留：「但係凌晨兩點，我有少少質疑，點解要凌晨兩點呢？所以家樂出咗去邊我唔知喇！」相當到時聽住《活著VIVA》喊唔出，笑言會在台下落力打氣。衛詩雅原本堅持陳家樂着裙做姊妹，但見他為其婚禮付出太多，所以就決定不再強迫對方，她亦希望陳茂賢導演到時着裙出席，可惜對方揚言若着裙到賀，今後將不會再有合作機會。

談到金像獎戰衣，衛詩雅坦言每次均要絞盡腦汁，會準備定兩套戰衣，日前她已拍了金像獎場刊，透露拍攝當日的造型都好靚，又爆老公已準備好戰衣想到時一同行紅地毯，笑言有少少想勸退老公，因為跟團隊行紅地毯會更加開心，更被詐型上台領獎時沒有多謝老公。衛詩雅老公日前生日，她雖然有請定假過二人世界，不過卻忘記買蛋糕及禮物，結果她打開雪櫃見到有蘋果及食剩半個蛋糕：「我將蘋果砌成好細嘅心心，好彩有半個食剩蛋糕，再將半個蛋糕砌一個心形，一個大心形同細心形嘅蘋果圍住，都很浪漫吖！係咪？」表示老公對冧招亦肯收貨。