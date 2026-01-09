衛詩雅夫妻檔探大埔災民超感觸 7年前都巿傳說《再見UFO》上映懷念骨膠原(有片)

衛詩雅(Michelle)今日以運動品牌大使身份現身葵芳出席代言活動，Michelle以一身輕使運動服便短褲亮身，除了跟小朋友玩遊戲，更帶領浪浪「少爺威」完成穿越障礙和跨欄等任務，愛心爆崩的Michelle更為狗狗按摩又密密餵食，與「少爺威」非常合拍。

影后衛詩雅受訪時笑言，原以為可與同屬代言人的梁朝偉見面，惟有多行寶雲道，盼今年有機會偶遇男神朝偉。Michelle近日忙著拍新戲《空槍》，從去年11月底開始香港與廣州兩邊走，預計2月中或之前煞科，可以回港與老公周祉安過農曆新年。夫妻分隔兩地，不過Michelle堅決謝絕探班，「我平時都唔太鍾意有人探班，都係自己一個，連同事都唔俾嚟，孭個背囊就出發。」不過，聖誕和元旦都有回港陪老公共度佳節，問到有甚麼禮物送贈老公時，她自言沒甚麼義式感，故也沒有準備禮物，連吃麼慶祝都忘記了，反而老公送上的禮物超驚喜，「太驚喜，有心意又價值，好叻！我冇透露過想要甚麼，但相信這禮物大家都鐘意。」她預告已拍片紀錄當下神情，將會於個人YouTube頻度公布。」

談到她與周醫生低調探大埔火災的受災者，她自言：「只係盡點綿力，不值一提。」她指自己不是醫護，也不知能幫上什麼忙，只是站在老公旁邊，遞送物資，同場亦有其他醫護和巿民，「都係同巿民傾下偈，佢哋需要擁抱同聆聽。(係咪好心噏？)當然，呢個係漫長戰鬥。」她表示按巿民需要送物資，包括抽氣扇、洗衣液和耳塞等，「因為我試過去一條村，夜晚比較嘈，瞓得唔好，所以即刻喺附近買。」向來眼淺的她坦言也有感觸，盡量堅強忍眼淚。



談到7年前拍的都巿傳說《再見UFO》終於重見天日，Michelle笑言：「好開心，有兩套有份演的都巿傳說都能上映，(另一套是《風林火山》。」早前她特地與老公一齊入場重看，「嘩好多骨膠原，嗰時個人圓啲，條腿食幾日，原來七年前後都好大分別。」她笑言有觀眾讚她七年很靚女，有點哭笑不得，「即係依家唔靚？」她又自爆已忘記當年拍了甚麼，驚見有親熱鏡頭，「死喇有Kiss，我即刻好快手，掩住佢對眼話：『唔好睇呀！』佢盡量都會避好睇。如果我要拍都會預先話俾佢知，佢好好，唔會阻止，但講聲佢知，係一種尊重。」

