衛詩雅失落評論學會影后感失望 角逐《金像獎》信心受打擊

衛詩雅(Michelle)今日出席apm商場新春活動，在場人士均讚她上周過大禮排場隆重，Michelle直言十分好玩，又稱一架貨車載不完批大禮，問她收到幾多金飾，她指很多金器，又多謝老闆楊受成，「老闆好好，又送禮又送現金，好多禮物好大手筆。」她指婚禮已經開始籌備，所以都有點緊張。

替談善言開心：大家都有努力

至於她有份角逐「第31屆香港電影評論學會」的「最佳女演員」，結果敗給仍未正式上畫《虎毒不》的談善言，問Michelle失落「影后」的心情，她說：「都有少少失望，不過每個觀眾都有自己嘅口味同心頭好，唔可能每一次都自己贏，所以都會替得獎者開心，因為大家都有努力過。」