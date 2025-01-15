衛詩雅失落評論學會影后感失望 角逐《金像獎》信心受打擊

衛詩雅(Michelle)今日出席apm商場新春活動，在場人士均讚她上周過大禮排場隆重，Michelle直言十分好玩，又稱一架貨車載不完批大禮，問她收到幾多金飾，她指很多金器，又多謝老闆楊受成，「老闆好好，又送禮又送現金，好多禮物好大手筆。」她指婚禮已經開始籌備，所以都有點緊張。
替談善言開心：大家都有努力
至於她有份角逐「第31屆香港電影評論學會」的「最佳女演員」，結果敗給仍未正式上畫《虎毒不》的談善言，問Michelle失落「影后」的心情，她說：「都有少少失望，不過每個觀眾都有自己嘅口味同心頭好，唔可能每一次都自己贏，所以都會替得獎者開心，因為大家都有努力過。」
參加《金像獎》信心大受打擊
提到「電影評論學會」被批搞搞小圈子，令《破·地獄》只得《破·地獄》Michelle則稱，不是該會會員不方便評論，又稱：「因為唔清楚他們的投票機制，所以不能評論，不過替《破•地獄》團隊不值，幕前幕後一個獎都沒有。」至於會否打擊他參加《金像獎》信心，「點都有少少㗎，因為今年對手強勁，只可以盡力而為。」
許冠文、朱栢康分別入圍《亞洲電影大獎》角逐「最佳男主角」和「最佳男配角」，雖然她沒有入圍「最佳女主角」，但Michelle仍替戲中拍檔高興，「自己當然有些少唔開心，不過文哥、朱康能夠入圍，而且代表香港演員去爭獎，都替他們感到高興。」