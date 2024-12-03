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娛樂
2024-12-03 19:28:09

衛詩雅奪影后返港冷落周醫生 未plan度蜜月建議老公隨團飛海外陪謝票

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衛詩雅勇奪亞太影展最佳女主角，返港後偕同導演陳茂賢見傳媒分享喜悅。(羅錦鴻攝)

衛詩雅勇奪亞太影展最佳女主角，返港後偕同導演陳茂賢見傳媒分享喜悅。(羅錦鴻攝)

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電影《破·地獄》的港澳票房已破1150萬港元，更在馬來西亞舉行的《第61屆亞太影展》（61st Asia Pacific Film Festival, APFF）上共奪四個獎項，衛詩雅（Michelle）更憑該片榮登亞太影展最佳女主角，今日這位出爐影后偕導演陳茂賢見傳媒分享喜悅衛詩雅談到頒獎禮當晚非常開心，不過公布《破·地獄》獲得第一個獎時她剛好去了廁所：「當我返嚟嘅時候，點解把聲咁熟，原來導演已經喺個台上面。」《破·地獄》已在世界各地陸續上映，Michelle剛從悉尼返港，今日再出發到墨爾本，陳茂賢透露《破·地獄》亦將於12月於北美上映。

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談到加長版何時上映，陳茂賢說：「子華神應承咗大家嘛，破咗紀錄就會拎出嚟，我今日就會整喇！」片長方面，陳茂賢希望把內容儘量放入加長版：「我覺得可以儘長，我哋拍番嚟都150160（分鐘）。」表示內容儘量可以放進片中，除了岑珈其的角色外，谷德昭亦會在加長版中出現。《破·地獄》票房節節上升，問到有沒有信心去到農曆年仍繼續上映，陳茂賢謂：「我梗係希望可以，你問我，我覺得可以繼續上落去，如果過年上到都好吖！」衛詩雅將與醫生男友周祉拉埋天窗，陳茂賢很期待出席其婚禮，笑言可充當姊妹，屆時可以叫埋朱柏康、陳家樂、岑珈其着姊妹裙攞開門利是。

衛詩雅近期忙於周圍飛，自爆完全沒有時間籌備婚禮。 (羅錦鴻攝) 衛詩雅近期忙於周圍飛，自爆完全沒有時間籌備婚禮。 (羅錦鴻攝) 衛詩雅近期忙於周圍飛，自爆完全沒有時間籌備婚禮。 (羅錦鴻攝)

衛詩雅自爆返錯屋企

衛詩雅近期忙於周圍飛，完全沒有時間籌備婚禮，她昨晚夜機返港，今日再到機場直接飛往墨爾本，故未有機會跟未婚夫慶祝，還透露昨晚返到愛巢遭另一半詐型：「佢抱住隻狗，叫隻狗唔好咬我，佢話呢個邊個嚟㗎？佢講笑，因為我同佢太耐冇見，所以未有機會慶祝，同埋都有少少嘅歉意，少少啦。」衛詩雅又自爆早前返錯屋企： 「因為太夜，落機又暈暈地，當時我call車，佢去咗第二座，我直接上咗去，當開門一刻我先至知，我冇呢對高踭鞋，我諗一諗可能去錯第二座，落返去才知真係去錯隔籬座。」衛詩雅更沒有plan定度蜜月：「我有問過嘅，如無意外，我哋結婚後，應該仲有唔同地方影展要去，我都有邀請佢（未婚夫），不如一齊啦？佢有少少唔知點答我，所以佢未應承會唔會同我哋一齊謝票加honey moon。」衛詩雅覺得會幾開心，更叫導演到時操刀拍片。衛詩雅封后未知會否加人工及片酬，指老闆好開心，至於被睇好衝擊金像獎爭奪影后，Michelle 自言信心是來自於廣大觀眾喜歡這個角色。陳茂賢放風表示打算開拍《不日成婚3》，打趣指等衛詩雅生完B開拍，她聞言即稱：「唔好！我做嘢太慢喇。」陳茂賢指跟一班演員的感情似足一家人，期待可以再次合作。

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衛詩雅勇奪亞太影展最佳女主角，返港後偕同導演陳茂賢見傳媒分享喜悅。(羅錦鴻攝) 衛詩雅勇奪亞太影展最佳女主角，返港後偕同導演陳茂賢見傳媒分享喜悅。(羅錦鴻攝) 陳茂賢期待原班人馬開拍《不日成婚3》。 (羅錦鴻攝) 衛詩雅坦言未有時間籌備婚禮，連度蜜月也沒有計劃。 (羅錦鴻攝)

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