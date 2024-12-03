衛詩雅奪影后返港冷落周醫生 未plan度蜜月建議老公隨團飛海外陪謝票

電影《破·地獄》的港澳票房已破1150萬港元，更在馬來西亞舉行的《第61屆亞太影展》（61st Asia Pacific Film Festival, APFF）上共奪四個獎項，衛詩雅（Michelle）更憑該片榮登亞太影展最佳女主角，今日這位出爐影后偕導演陳茂賢見傳媒分享喜悅。衛詩雅談到頒獎禮當晚非常開心，不過公布《破·地獄》獲得第一個獎時她剛好去了廁所：「當我返嚟嘅時候，點解把聲咁熟，原來導演已經喺個台上面。」《破·地獄》已在世界各地陸續上映，Michelle剛從悉尼返港，今日再出發到墨爾本，陳茂賢透露《破·地獄》亦將於12月於北美上映。

談到加長版何時上映，陳茂賢說：「子華神應承咗大家嘛，破咗紀錄就會拎出嚟，我今日就會整喇！」片長方面，陳茂賢希望把內容儘量放入加長版：「我覺得可以儘長，我哋拍番嚟都150至160（分鐘）。」表示內容儘量可以放進片中，除了岑珈其的角色外，谷德昭亦會在加長版中出現。《破·地獄》票房節節上升，問到有沒有信心去到農曆年仍繼續上映，陳茂賢謂：「我梗係希望可以，你問我，我覺得可以繼續上落去，如果過年上到都好吖！」衛詩雅將與醫生男友周祉安拉埋天窗，陳茂賢很期待出席其婚禮，笑言可充當姊妹，屆時可以叫埋朱柏康、陳家樂、岑珈其着姊妹裙攞開門利是。

衛詩雅自爆返錯屋企

衛詩雅近期忙於周圍飛，完全沒有時間籌備婚禮，她昨晚夜機返港，今日再到機場直接飛往墨爾本，故未有機會跟未婚夫慶祝，還透露昨晚返到愛巢遭另一半詐型：「佢抱住隻狗，叫隻狗唔好咬我，佢話呢個邊個嚟㗎？佢講笑，因為我同佢太耐冇見，所以未有機會慶祝，同埋都有少少嘅歉意，少少啦。」衛詩雅又自爆早前返錯屋企： 「因為太夜，落機又暈暈地，當時我call車，佢去咗第二座，我直接上咗去，當開門一刻我先至知，我冇呢對高踭鞋，我諗一諗可能去錯第二座，落返去才知真係去錯隔籬座。」衛詩雅更沒有plan定度蜜月：「我有問過嘅，如無意外，我哋結婚後，應該仲有唔同地方影展要去，我都有邀請佢（未婚夫），不如一齊啦？佢有少少唔知點答我，所以佢未應承會唔會同我哋一齊謝票加honey moon。」衛詩雅覺得會幾開心，更叫導演到時操刀拍片。衛詩雅封后未知會否加人工及片酬，指老闆好開心，至於被睇好衝擊金像獎爭奪影后，Michelle 自言信心是來自於廣大觀眾喜歡這個角色。陳茂賢放風表示打算開拍《不日成婚3》，打趣指等衛詩雅生完B開拍，她聞言即稱：「唔好！我做嘢太慢喇。」陳茂賢指跟一班演員的感情似足一家人，期待可以再次合作。