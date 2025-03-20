衛詩雅婚宴撮合老公與周殷廷 自認似第三者：好彩Yan Ting唔係女仔咋

《破·地獄》加長版已定4月4日在香港院線上映，今日安排片中全女班演員陣容到深水埗惜社區中心，進行義工日活動，衛詩雅（Michelle）、周家怡、韋羅莎（Rosa）、劉若寶（Polly）、周芷慧（阿杰）見到傳媒先一字排開大合照，榮升人妻的衛詩雅忽然提議擺出大媽星形甫士，過程相當搞笑。是日五人更身體力行，為公公婆婆派飯，並異口同聲大讚好開心及好有意義！
衛詩雅與好姊妹周家怡接受訪問，兩人平時也有做義工，自己讚自己「人美心善」，Michelle即說：「家怡真係好好，人美心善，又正能量又靚啦。」問起她早前拍心口為家怡充當媒心，Michelle就話：「其實都唔使介紹，我相信係家怡自己篩選緊。」周家怡聽罷表示：「多謝你，我好多謝大家關心，大家真係好擔心我一個單身到老，但我今日識咗惜食堂我唔驚喇！所以你哋唔使太擔心我。」
老公情迷周殷廷
在剛過去的星期日（3月16日），衛詩雅與老公舉辦第二場婚宴，今次請來「YT大哥」周殷廷（Yan Ting）驚喜獻唱，Michelle向鏡頭鞠躬再次答謝YT，並表示：「佢個人真係好好，我本身完全唔識佢，點解我請Yan Ting呢，因為我老公好鍾意佢，晚晚聽佢啲歌，睇完佢啲訪問話佢個人真係好好。」並主動問老婆婚禮不如請YT到婚宴表演，衛詩雅雖然當時一口拒絕老公，但卻私訊對方，而YT見到訊息便一口答應，為了給老公一個驚喜，她在婚宴前一直保密，結果氹得老公相當開心，更爆：「佢好開心，個畫面好靚，我見到佢同Yan Ting好匹配，當Yan Ting由樓梯落到嚟，我老公冇再望過我，直到喺台影合照，佢一直黐住Yan Ting，想張相可以cut走我，咁我咪識做囉，呢啲第三者，好彩Yan Ting唔係女仔咋，如果唔係我嫁唔出。」Michelle知道老公好鍾意《三生有幸》，最初向Yan Ting點唱此曲，但細心的YT大哥認為在婚禮上唱慘情歌似乎唔多適合，所以最後唱了《My Everything》，衛詩雅表示以後對方有要求都會仆到去幫手，自言都成了他的小粉絲。好友陳家樂為衛詩雅婚禮大開金口，聲稱花了兩個月練歌，當晚除唱出《活著VIVA》外，還演繹《海闊天空》，令現場氣氛相當高漲，更是他與愛妻連詩雅首度同台，認真唔話得。
Michelle近日再獲頒芝加哥亞洲躍動電影節「傑出演員獎」，是她憑《破．地獄》獲得第6項個人獎項，兩人表示尚未睇加長版，片中會加回些少周家怡被刪減的戲份，但就叫大家可以保持正面態度，因為大家怕太傷感，還有大家不用擔心她在片中的BB，結局跟之前上映版本一樣，只是中間多了每個人背後的小故事。Michelle在片中演「Hello文」女兒，今日她穿上自己訂製的「Hello」字樣白tee，還有灰色及黑色，笑言下次會穿灰色和黑色出來見大家。