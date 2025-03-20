衛詩雅婚宴撮合老公與周殷廷 自認似第三者：好彩Yan Ting唔係女仔咋

《破·地獄》加長版已定4月4日在香港院線上映，今日安排片中全女班演員陣容到深水埗惜社區中心，進行義工日活動，衛詩雅（Michelle）、周家怡、韋羅莎（Rosa）、劉若寶（Polly）、周芷慧（阿杰）見到傳媒先一字排開大合照，榮升人妻的衛詩雅忽然提議擺出大媽星形甫士，過程相當搞笑。是日五人更身體力行，為公公婆婆派飯，並異口同聲大讚好開心及好有意義！

衛詩雅與好姊妹周家怡接受訪問，兩人平時也有做義工，自己讚自己「人美心善」，Michelle即說：「家怡真係好好，人美心善，又正能量又靚啦。」問起她早前拍心口為家怡充當媒心，Michelle就話：「其實都唔使介紹，我相信係家怡自己篩選緊。」周家怡聽罷表示：「多謝你，我好多謝大家關心，大家真係好擔心我一個單身到老，但我今日識咗惜食堂我唔驚喇！所以你哋唔使太擔心我。」