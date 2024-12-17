衛詩雅排期結婚宣誓超感動 關智斌被楊受成爆係樓王

衛詩雅(Michelle)、關智斌(Kenny)今日(16日)到位於銅鑼灣的英皇珠寶出席活動，適逢Kenny今個月生日，Michelle近日獲得獲得第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」，大會向二人送上蛋糕慶祝。老闆楊受成現身恭賀他們時，竟然爆Kenny手持多幢物業，而且近日又換了新車，Kenny欲阻楊受成繼續爆料，可惜不成功，之後更爆Michelle的身價翻了幾倍，令全場大笑！

Michelle在活動上提到早上跟未婚夫到向婚姻登記官遞交擬結婚通知書進行排期，她表示沒想過二人需要宣讀誓詞，感覺如預演一次的婚禮。她接受訪問時表示︰「我哋真係唔知要有呢個部份，係教堂同我哋講先知！同埋我又飛咗好多日，得番今朝有時間去做！我哋因為唔識路，遲咗5分鐘，好驚話唔俾我哋結。」她稱二人要宣讀誓詞，內容主要是指他們提交的資料是真實無誤，就算簽名只是確認資料正確，但雙方當時互望的一刻也不禁笑了出來。

她坦言這個程序令自己感覺到婚禮真的要來臨，「坐喺度個下，個感覺好真，因為真係嫁呢個人啦！有新家庭啦喎！」她表示婚禮當日會先在教堂舉行儀式，但只招待親友，但擺酒的地方將會稍後公布。Kenny表示早在半年前已記低Michelle的大日子，當日已經準備好做打雜，甚至做花童。他更笑謂現在有14日給自己考慮是否要反對Michelle結婚。他續稱自己跟Michelle認識了很長的時間，見證住對方拍拖到現在準備結婚，所以一定會送上厚禮。

遭楊受成大爆資產

提到Kenny在活動上被楊受成細數資產，在旁的Michelle狂笑表示老闆出場一定有很多料爆，又好笑。他說︰「唉！以後大家都係問老闆，佢講嘢係幾好笑，但被佢爆都好嘅，一定上到報紙！同埋我哋以前細個亂講嘢會俾人鬧，但今次唔會，因為佢唔會話自己亂講嘢！」提到老闆爆料指他4、5年前有四層樓在手，Kenny立即叫大家不要再提，再問到他現時手上的物業有幾多，他說︰「唉！我都唔知呀！」此外，他透露明年將會舉行巡迴演出，亦有些新的音樂計劃，盼盡快公布給大家知。

《破．地獄》加長版料明年推出

Michelle被老闆爆料身價上升，她表示自己不太清楚，但坦言少少升幅一定有，但一定是開心價。Kenny說︰「係你以前太低，依家去番個正常價！」她表示明天會飛台灣謝票，而目前大家都希望可以打破入場人次紀錄。至於《破．地獄》何時加推加長版，她表示預計下年才會推出。