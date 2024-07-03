衛詩雅搶先公布姊妹團陣容 婚後會少拍親熱戲

衛詩雅早前宣布接受圍外男友求婚，今日她以準人妻的身份出席品牌活動。她表示收到不少人恭喜，就連途人在街上也向她送上祝福。由於早前連詩雅宣布跟陳家樂時，衛詩雅收到大量恭賀訊息，她亦笑言「今次真係終於恭喜我啦！我都好期待再見到家燕媽媽！哈哈」 並謂很開心及感到幸福。 談到求婚的經過，她表示男友求婚當天是她的生日，自言很驚喜。她說︰「佢知我好醒目，所以佢都好低調，因為佢覺得我會知道，但今次真係估唔到！因為佢係約我食生日晚飯，一開門見到屋企人呀，陳家樂，我啲好朋友等等都係晒度！」

問到未婚夫求婚時跟她說了甚麼，她甜絲絲表示對方每一句說話都好甜蜜，「佢話希望我唔介意做佢另一半，係囉！總之好sweet！」她表示另一半是圈外人，而且都是很低調，甚至今日出門時，對方也著她要低調些。 她表示跟對方拍了2年，但他們出街也會照拖手。問到未婚夫有何吸引力，她再笑得非常開心逐一數出來︰「我覺得佢好叻，好細心！佢係我一個極端，我係大情大性，感情很先，但佢就因為佢個專業就好理性，有問題我會癲咗，佢就會叫我冷靜，可以係互補，總之佢係好叻！」 她稱拍拖前已經跟對方認識，表示朋友再次互相介紹才深入了解，但經過兩年相處都已認定對方。問到對方的職業，她表示未婚夫是從事醫美，自己整個人、靈魂也會交托給對方。至於會否計劃生小朋友，衛詩雅表示有跟另一半傾過，對方表示沒有所謂，最重要是她的想法。她說︰「呢個問題真係太深！等如問我點樣解決人類糧食問題，做太太對我嚟講有啲難，如果做媽媽就要再諗下先。」