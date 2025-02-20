衛詩雅榮升周師奶現身被叫錯陳太 婚禮帶漏打底要着老公衫褲離場 (有片)

衛詩雅（Michelle）今日婚後首度公開現身，聯同談善言、王丹妮（Louise）、吳冰出席POLO RALPH LAUREN的太古廣場新店開幕活動，戴上婚戒的衛詩雅甫登場，全場記者即叫她周太及周師奶，令她不禁笑稱「好尷尬」！今日活動期間，衛詩雅與好友談善言一同受訪，談到習慣了被稱呼為周太未？Michelle笑說：「本身唔慣，直至見到你哋就慣喇！」坦言兩夫妻已改口叫對方為老公、老婆，她更自爆嫁人後第一天出街，竟有途人嗌錯她做陳太，Michelle當時即禮貌回應：「我老公姓周嘅。」對方聽後立即大講不好意思。

衛詩雅昨日已經開工，婚後一直忙要婚紗還鞋，大嘆結婚真的很累，更形容結婚好像拍了三天打戲。當再次談起婚禮上由爸爸為她披上頭紗，Michelle當堂眼濕濕，並自爆結束婚禮返回愛巢後即把婚戒除下，卻被老公發現，一度以為她已弄失，她解釋以為婚戒可以除下及偶爾才戴在手上，經老公詐型後即乖乖戴回無名指。衛詩雅又大爆出嫁當天的連環蝦碌事件，除了讀誓詞時婚戒戴錯手指外，原來她更戴漏打底衣物及返家時的便服：「結婚嗰晚要帶定多一套衫，喺走嘅時候着，我又唔記得帶啦！」結果她穿了老公的衣服離場，幸好丈夫有多帶一件外套及穿回婚宴上的西褲，Michelle續爆失暈趣事：「仲有啲衫嘅打底，你諗吓幾咁緊要嗰件事，我係呆咗，我入面嘅打底竟然唔記得帶呀！」至於阿談參加婚禮當日，在到場後才發現唔見手機，要Michelle的兄弟姐妹幫忙搵電話，好友柯煒林更致電共36次，最終Uber司機終接電話，原來是抵達時見酒店現場太多人便匆匆落車，慶幸有驚無險。

談善言開心獲選視后

下月16日會舉行第二天婚禮，屆時會有中式傳統儀式，衛詩雅卻將「接新娘」講錯「搶新娘」，引起一陣笑聲，問到姊妹們是否已想定玩新郎招數時，她即替老公擋駕：「唔好玩佢喇！佢好攰喇！我會叫佢哋手下留情。」Michelle目前暫睇淡度蜜月，如無意外她手頭上的工作要忙到今年中，到時儘量有幾天假期的話會跟老公海外旅行。

阿談與衛詩雅雙雙殺入《第43屆香港電影金像獎》，兩人分別以《虎毒不》及《破·地獄》角逐金像影后，而日前公布的觀眾在民間電視大獎，阿談憑ViuTV劇集《打天下2》力挫楊茜堯榮封視后，她表示：「都開心嘅，呢個獎係大家觀眾選擇，所以我好開心大家喜歡莊惠，因為中段時大家曾經好討厭莊惠，但幸好最後大家都再次鍾意番佢，呢個對我嚟講係開心嘅。」問到身兼監製的歐錦棠會否再次添食，阿談認為要視乎很多因素考慮，她見到廣大觀眾亦希望睇到《打天下3》，但始終要睇棠哥思考完才可決定。