衛詩雅獲楊受成送鑽飾做結婚禮物 關智斌收金算盤金牌有寓意

關智斌（Kenny）於「0 e:ffect Concept Store」舉行《前面是新的歲月記得走下去》爆花彩膠唱片簽名會。簽名會前，Kenny跟剛於華鼎獎封后的衛詩雅（Michelle）驚喜快閃跟概念店相隔幾個舖位的英皇鐘錶珠寶店。作為英皇珠寶婚嫁系列的代言人，英皇集團主席楊受成向即將出嫁的Michelle送上鑽石頸鏈、而Kenny則獲老闆送上算盤金牌，認真大手筆。
二人到達店舖，看到自己在店內的大型廣告相片，不禁大讚「好靚」，Michelle表示前一晚在等待電影《破·地獄》謝票的空檔，看到店外及店內換上二人的廣告相，立即影相兼拍下send給Kenny，並大讚拍得十分漂亮。來到珠寶店，將於明年二月舉行婚禮的Michelle順道看看心水首飾，不過原來老闆楊博士早有準備，「我買咗樣嘢送俾你做結婚禮物，但你一定要結婚嗰日戴！係鑽石。」
快閃珠寶店後，Kenny便到concept store舉行簽名會，這次輪到老闆驚喜現身，Kenny一看到老闆，即着同事拿來唱片打算簽名送給他，「最大嘅fans，第一隻要簽名嘅碟，要俾老闆。」不過楊受成竟然拒絕，笑着說：「我唔要、我唔要呀！」慘食檸檬的Kenny問：「做咩唔要呀？你知唔知出面炒得好勁呀老闆！」楊受成「未有理會」邊走向舖頭門口邊說：「俾啲fans、俾啲fans。」十分搞笑。
雖然簽名會舉行當日正掛起三號風球，不過仍無阻早已登記了的四百名fans等候，不少fans亦向Kenny送上「別出心裁」的禮物，包括運程書、鑊鏟廚具、Kenny半裸爆肌電話殻等，令Kenny哭笑不得，「呢個手機殼點樣出街用㗎 ？啲人會話你變態喎。」