衛詩雅結婚咀周祉安超怕醜 自爆戴錯戒指靠一首英文歌定情

爸爸為自己披頭紗最感動

Michelle笑言做了「周太」幾小時，暫時未太習慣這個稱號。她坦言婚禮很辛苦，單是教堂個部份已經令整個人都沒電。她稱最感動是臨入教堂，由爸爸為她披頭紗的一刻，讀誓詞時深怕讀漏，所以當下心情好緊張。周醫生稱讀誓詞時比較感動，他說︰「練習時都眼濕濕，因為係對太太好莊嚴嘅承諾，喺咁多親戚朋友面前，教堂入面一個莊嚴氣氛讀對佢一生嘅承諾。」

交換戒指爆蝦碌

二人又提到在證婚時爆蝦碌事件，Michelle說︰「佢戴戒指俾我先，我幫佢戴嘅時候，戴錯第二隻手，神父就話戴錯呀！」周醫生表示是自己戴錯先，自認當下太緊張，幸好有神父提點立即修正。Michelle表示爸爸向來是鐵漢一名，但今次見證她出嫁，透露爸爸的心情好激動，但笑言爸爸簽名很有經驗，所以該部份沒有緊張。她稱爸爸今日心情好緊張，感覺好可愛。問到外父有沒有跟周醫生講幾句，他表示當下太緊張聽不到，但自己有跟外父說多謝他讓Michelle嫁給他。