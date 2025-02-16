衛詩雅結婚咀周祉安超怕醜 自爆戴錯戒指靠一首英文歌定情

今日是衛詩雅(Michelle)與醫美醫生周祉安結婚大日子，周家怡、陳家樂擔任姊妹團成員。下午二人在教堂舉行證婚儀式，晚上在酒店設宴招呼親友，傍晚一對新人見傳媒時被要邀求錫錫時，周太衛詩雅表現怕醜，傻笑過不停，相反周祉安見傳媒時表現淡定。
衛詩雅致詞表示多謝各傳媒過去16年的支持，一直視大家為屋企人，並謂自己會乖乖做好演員，會乖乖讓大家影相。周醫生多謝大家光臨，稱如有招呼不周的地方希望大家多多包涵。
爸爸為自己披頭紗最感動
Michelle笑言做了「周太」幾小時，暫時未太習慣這個稱號。她坦言婚禮很辛苦，單是教堂個部份已經令整個人都沒電。她稱最感動是臨入教堂，由爸爸為她披頭紗的一刻，讀誓詞時深怕讀漏，所以當下心情好緊張。周醫生稱讀誓詞時比較感動，他說︰「練習時都眼濕濕，因為係對太太好莊嚴嘅承諾，喺咁多親戚朋友面前，教堂入面一個莊嚴氣氛讀對佢一生嘅承諾。」
交換戒指爆蝦碌
二人又提到在證婚時爆蝦碌事件，Michelle說︰「佢戴戒指俾我先，我幫佢戴嘅時候，戴錯第二隻手，神父就話戴錯呀！」周醫生表示是自己戴錯先，自認當下太緊張，幸好有神父提點立即修正。Michelle表示爸爸向來是鐵漢一名，但今次見證她出嫁，透露爸爸的心情好激動，但笑言爸爸簽名很有經驗，所以該部份沒有緊張。她稱爸爸今日心情好緊張，感覺好可愛。問到外父有沒有跟周醫生講幾句，他表示當下太緊張聽不到，但自己有跟外父說多謝他讓Michelle嫁給他。
為周家怡搵好男仔
Michelle邀周家怡做姊妹，全因對方可以頂酒，稱對方是超飲得之人，而且希望借今次婚禮為周家怡物色另一半，自己更看中了老公一位單身兄弟。她指周家怡係「正嘢」，真性情的女仔是非常好。正當Michelle一輪咀講老公哪一位朋友合適周家怡，周醫生說：「你媽咪有冇叫你唔好做咁多雞仔媒人！」令全場笑爆。
靠一首英文歌定情
Michelle稱今場婚禮主力招待工作上的朋友、同事，下月會再舉行婚宴，則主力招呼家人。周醫生表示今晚不會大展歌喉，但自己就準備了愛的宣言及今晚的歌單。他更大爆剛認識對方時，將其中一首歌放入一個永生花的音樂盒，並問對方聽完有何感受覺，而那首歌是英文歌，內容是「不相信你會喜歡我」，這首歌亦成為他們的定情歌。他們表示因為工作關係，料年中才會度蜜月。