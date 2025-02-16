衛詩雅結婚︱梁雍婷 韋羅莎最睇好朱栢康攞獎 陳茂賢與子華聯絡 冇傾失落《金像獎》

《破．地獄》入圍角逐《香港電影金像獎》18個獎項，今日《破．地獄》團體包括導演陳茂賢、梁雍婷、韋羅莎及朱栢康等，一起出席衛詩雅的婚禮，問他們想不想喜上加喜橫掃《金像獎》，陳茂賢說：「所有獎都想拿，不過今日最緊要佢(衛詩雅)攞咗人生中最大嗰個獎，我哋今日專誠嚟支持佢。」梁雍婷及韋羅莎則稱，「今日係衛詩雅大日子，焦點放返响佢哋到先，祝佢哋百年好合、永結同心。」

談到他們對那個獎項最有信心，梁雍婷、韋羅莎異口同聲稱：「我對朱栢康比較有信心。」一臉尷尬的朱栢康說：「我對《破．地獄》團隊就好有信心，講真睇上帝安排，因為唔係我一個人嘅能力，今次有咁好嘅團隊、對手，我覺得呢刻已經贏晒，個獎跌唔跌到我身上，就睇天嘅安排。」