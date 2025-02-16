衛詩雅結婚︱梁雍婷 韋羅莎最睇好朱栢康攞獎 陳茂賢與子華聯絡 冇傾失落《金像獎》

《破．地獄》入圍角逐《香港電影金像獎》18個獎項，今日《破．地獄》團體包括導演陳茂賢、梁雍婷、韋羅莎及朱栢康等，一起出席衛詩雅的婚禮，問他們想不想喜上加喜橫掃《金像獎》，陳茂賢說：「所有獎都想拿，不過今日最緊要佢(衛詩雅)攞咗人生中最大嗰個獎，我哋今日專誠嚟支持佢。」梁雍婷及韋羅莎則稱，「今日係衛詩雅大日子，焦點放返响佢哋到先，祝佢哋百年好合、永結同心。」
談到他們對那個獎項最有信心，梁雍婷、韋羅莎異口同聲稱：「我對朱栢康比較有信心。」一臉尷尬的朱栢康說：「我對《破．地獄》團隊就好有信心，講真睇上帝安排，因為唔係我一個人嘅能力，今次有咁好嘅團隊、對手，我覺得呢刻已經贏晒，個獎跌唔跌到我身上，就睇天嘅安排。」
至於收到18個獎項的入圍消息時，當時有否感動到哭出來，韋羅莎說：「聽朱栢康入圍時有嘩一聲叫出來，因為自己的朋友入圍非常難得。」至於朱栢康就說得知消息時，正在家裡湊貓及執屋，心情平靜。梁雍婷稱：「上年同韋羅莎憑唔同戲，一齊角逐『最佳女配角』，今年可以演同一套戲又一齊角逐，我覺得好不可思議，所以特別感謝整個團隊，最期待就係台前幕後一齊扮得靚靚行紅地氈。」
談到黃子華成為滄海遺珠，冇份提名角逐「最佳男主角」，陳茂賢說：「《金像獎》競爭咁激烈嘅時候，其實每一個都好值得入圍，不過冇辦法只有5個名額可以入圍。」他又稱與黃子華經常有聯絡，但就冇提起呢件事，又指對方非常忙碌，日日要為舞台劇演出，加上補場，導致下午又要演、晚上又要演，已經冇時間精神理獎項一事。