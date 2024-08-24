衛詩雅結婚｜爸爸爆女兒難頂曾憂嫁唔出 僅俾未來女婿80分

現年39歲的衞詩雅（Michelle）將於明年二月跟拍拖2年半的圈外醫美男友結婚，近日積極籌備婚禮，早前她跟父母到一間有七十年歷史的傳統中式酒樓試菜。三人邊食邊說，提到Michelle即將出嫁，Michelle媽咪坦言不捨，眼濕濕的她更哽咽起來，場面感動：爸爸則感恩女兒終於嫁得出：「我個女真係幾難忍受㗎！」

試菜當日，Michelle的父母「榮榮」及「Amy」提早一小時到達酒樓，可見十分重視這次的試菜。三人邊食邊說，問到二人對準女婿的分數，榮榮表示八十分，「都ok啦。」Michelle跟Amy即時大笑，榮榮解說：「可能仲未熟絡我哋啦，熟絡啲再加二十分俾佢。」Amy則給予八十五分，大讃未來女婿很乖， 十分尊重他們兩位老人家，「新年有同我哋拜年，好多聚會都有出現。」Michelle笑說自己沒有逼他出席家庭聚會，反而是男友主動報名出席，不過性格比較文靜，「佢會話：『你等埋我放工一齊去啦，我都想去。』佢會坐埋一邊，好怕羞唔出聲，哈哈。」榮榮接着說：「所以大家多啲聯繫係好嘅，叫佢多啲返嚟食飯。」