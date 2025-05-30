衛詩雅老公自爆曾患重病 透露太太不離不棄最深刻畫面

現年40歲的衛詩雅於今年2月與拍拖兩年半的醫美醫生周祉安（Kenley）結婚，二人不時大曬恩愛，而甜蜜背後原來也有辛酸的經歷。周祉安日前在社交網自爆兩年前身體曾出問題，手術後不幸出現後遺症，並透露衛詩雅不離不棄在旁悉心照顧，放閃大讚有衛詩雅做老婆是三生有幸。 周祉安在社交網以「是醫生也是病人」為題發文，透露兩年前曾因意外引致的肌肉症狀，在醫院進行了非手術但入侵性的醫療程序，結果不幸出現了問題，「術後有新的位置非常痛楚，而且範圍並不少，可惜當時的專科醫生或許忽略了問題的嚴重性，縱使一再詢問是否有其他原因和是否需要作進一步檢查，醫生一直堅持是療程後正常的疼痛，並非新的問題。其時我相信並尊重醫生的專科判斷，只是一直服用止痛藥，並按指示觀察情況。」

周祉安表示當時差不多每天帶着不同程度的疼痛中工作和生活，情況會反覆，有時止痛藥也幫不上忙，當痛楚比較嚴重時，令走路和坐下也變成困擾，大大打亂正常的生活，加上來來回回的出入醫院診所，抽血造影檢查等等，弄得身心疲累。



周祉安表示正當邁向復原道路之際，跟衛詩雅結婚前，併發症又再復發，形容如同打遊戲機就過關時被重新開始，一下子掉進低谷𥚃，他説：「我也和其他人一樣會問為何是我？要經歷這樣的痛苦歷程？可能上天是要給我上一個課題。」他續指回想一下也算是幸運，「傳染病科醫生向我說，假果當時引致的細菌比較惡性，感染或會更嚴重，更甚可能有性命危險。現在換一個角度，我會對自己說真的是『不幸中之大幸』」。



周祉安透露太太衛詩雅無時無刻沒怨言地支持他，在他徬徨無助失去信心時，亦很有耐心地疏導他：「就算工作再忙的時候，亦花很多時間陪伴我，不厭其煩的鼓勵與我一起分擔面對。大部分複診檢查她都堅持要陪我一起去，其中有一次需要入院，太太（當時未婚妻）前一夜已經沒睡照顧我，之後一早陪我入院，她下午和晚上還要工作，完成工作後還趕來醫院一直陪我到深夜。當時看着她坐在醫院沙發上休息，這畫面尤其深刻。我能擁有這樣的親人真是三生有幸。無疑她是我生命中的支柱，感覺窩心和對她感激。」