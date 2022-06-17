衛詩Manson為電影《貓王》獻靚聲 演繹經典金典炒熱氣氛

本年度矚目傳記電影《貓王》（ELVIS）將於下星期四在港開畫，電影公司昨日舉行小型音樂會「One Night With Elvis」，邀請衛詩（Jill）和《全民造星III》出身的張進翹（Manson）聯手演繹多首貓王經典金曲，多位圈中好友如陳柏宇、林德信、Dear Jane主音Tim、鍾舒祺、梁雍婷等均有到場支持。

電影《貓王》將已故搖滾傳奇天王「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的一生搬上大銀幕。片中出現貓王的多支經典歌曲，衛詩已先睹為快欣賞該片，她昨日在活動上一口氣唱出《I’ll Fly Away》、《That’s All Right》、《Heartbreak Hotel》、《Unchained Melody》數首經典，令大家聽出耳油，而Jill表示：「電影中的歌曲睇完真係會無限loop，加上一直都好喜歡導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）嘅作品，今次新戲一貫佢嘅風格！而男主角奧斯汀畢拿（Austin Butler）演出貓王神髓，更加係我鍾意嘅type，好靚仔呀！」

繼「造星」後一直工作不斷的Manson，也為大家演出《Jailhouse Rock》、《Trouble》、《Hound Dog》。作為90後，何解會對貓王如此有興趣？Manson表示：「就算從來無見過貓王，但貓王對流行、音樂上嘅影響深遠，不論是否喜歡玩音樂，相信都會聽過貓王。而貓王經典歌多不勝數，又點會唔鍾意！所以下星期電影上映，我都要抽時間去戲院睇，期待透過電影可以了解到貓王嘅一生！」而衛詩和Manson最後更一同encore， 聯手將經典歌曲《Can’t Help Falling In Love》演出，將全晚氣氛推到最高。