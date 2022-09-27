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娛樂
2022-09-27 15:11:52

衝出國際｜岑珈其憑《IT狗》入圍釜山電影節 與《魷魚遊戲》朴海秀爭男配角獎

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岑珈其憑《IT狗》演寸嘴抵死的Kenneth Sir入圍韓國釜山國際電影節。 《魷魚遊戲》的朴海秀與岑珈其齊齊入圍釜山國際電影節，角逐男配角獎。

岑珈其在現正上映的《緣路山旮旯》首次當愛情片男主角，電影將於本月30日在英國11個城市公映。而去年珈其參演的ViuTV電視劇《IT狗》亦引起廣泛迴響，他在劇中演臭名遠播的角色Kenneth Sir，立體貼地兼抵死的演出，不但贏得觀眾讚賞，更入圍韓國釜山國際電影節，獲提名「亞洲內容大獎」的最佳男配角，與《魷魚遊戲》的朴海秀一同競逐獎項，衝出國際。

岑珈其近年攞脫中學生形象，嘗試不同角色。 岑珈其在《緣路山旮旯》首次當愛情片男主角，電影將於英國公映。 《緣路山旮旯》將於英國11個城市公映。 岑珈其憑《IT狗》獲提名最佳男配角，他多謝簡君晉導演和一眾合作演員。

承諾做好每個角色

獲得提名的岑珈其，感恩獲韓國釜山國際電影節評審團的肯定和支持，「今次提名絕對係一個超級大的鼓勵，得到呢一張咁好嘅成績表我會好好珍惜！我一定會繼續努力做好日後每一個作品，同埋真心要好多謝《IT狗》簡君晉導演，比今次呢個機會我參演到Kenneth Sir呢個角色，最後一定要多謝喜歡同支持我嘅每一位朋友吖！」珈其將與《魷魚遊戲》朴海秀、《Tracer》朴埇佑、《Hurts like hellVithaya Pansringarm及《八角亭謎霧》祖鋒角逐最佳男配角獎，屆時韓國當紅人氣男神丁海寅將擔任頒獎禮主持。

岑珈其憑《膠戰》榮升「爺爺」 岑珈其在《阿媽有咗第二個》與姜濤和麗英大演對手戲。 岑珈其在《教束》表演亮眼。 岑珈其在《非同凡響》首次當電影男主角。

由中學生榮升「爺爺」

岑珈其於16歲時被麥曦茵發掘參演第一部電影《烈日當空》，為了追尋演藝夢，他試過做地盤工，又身兼多職做散工，入行16年，起初多演中學生，2018年在《非同凡響》首次擔任電影男主角，及後參演ViuTV劇集《教束》表演突出。兩年前結婚並榮升人父後，開始擺脫中學生形象，同年在綜藝節目《膠戰》系列更升任「爺爺」，並成為YouTube頻道「試當真」常任駐幕前成員，其演出機會不斷。除了《緣路山旮旯》，他亦有份參演《阿媽有咗第二個》，與姜濤和毛舜筠大演對手戲。

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