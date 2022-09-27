衝出國際｜岑珈其憑《IT狗》入圍釜山電影節 與《魷魚遊戲》朴海秀爭男配角獎

岑珈其在現正上映的《緣路山旮旯》首次當愛情片男主角，電影將於本月30日在英國11個城市公映。而去年珈其參演的ViuTV電視劇《IT狗》亦引起廣泛迴響，他在劇中演臭名遠播的角色Kenneth Sir，立體貼地兼抵死的演出，不但贏得觀眾讚賞，更入圍韓國釜山國際電影節，獲提名「亞洲內容大獎」的最佳男配角，與《魷魚遊戲》的朴海秀一同競逐獎項，衝出國際。
承諾做好每個角色
獲得提名的岑珈其，感恩獲韓國釜山國際電影節評審團的肯定和支持，「今次提名絕對係一個超級大的鼓勵，得到呢一張咁好嘅成績表我會好好珍惜！我一定會繼續努力做好日後每一個作品，同埋真心要好多謝《IT狗》簡君晉導演，比今次呢個機會我參演到Kenneth Sir呢個角色，最後一定要多謝喜歡同支持我嘅每一位朋友吖！」珈其將與《魷魚遊戲》朴海秀、《Tracer》朴埇佑、《Hurts like hell》Vithaya Pansringarm及《八角亭謎霧》祖鋒角逐最佳男配角獎，屆時韓國當紅人氣男神丁海寅將擔任頒獎禮主持。
由中學生榮升「爺爺」
岑珈其於16歲時被麥曦茵發掘參演第一部電影《烈日當空》，為了追尋演藝夢，他試過做地盤工，又身兼多職做散工，入行16年，起初多演中學生，2018年在《非同凡響》首次擔任電影男主角，及後參演ViuTV劇集《教束》表演突出。兩年前結婚並榮升人父後，開始擺脫中學生形象，同年在綜藝節目《膠戰》系列更升任「爺爺」，並成為YouTube頻道「試當真」常任駐幕前成員，其演出機會不斷。除了《緣路山旮旯》，他亦有份參演《阿媽有咗第二個》，與姜濤和毛舜筠大演對手戲。