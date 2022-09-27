衝出國際｜岑珈其憑《IT狗》入圍釜山電影節 與《魷魚遊戲》朴海秀爭男配角獎

岑珈其在現正上映的《緣路山旮旯》首次當愛情片男主角，電影將於本月30日在英國11個城市公映。而去年珈其參演的ViuTV電視劇《IT狗》亦引起廣泛迴響，他在劇中演臭名遠播的角色Kenneth Sir，立體貼地兼抵死的演出，不但贏得觀眾讚賞，更入圍韓國釜山國際電影節，獲提名「亞洲內容大獎」的最佳男配角，與《魷魚遊戲》的朴海秀一同競逐獎項，衝出國際。

承諾做好每個角色 獲得提名的岑珈其，感恩獲韓國釜山國際電影節評審團的肯定和支持，「今次提名絕對係一個超級大的鼓勵，得到呢一張咁好嘅成績表我會好好珍惜！我一定會繼續努力做好日後每一個作品，同埋真心要好多謝《IT狗》簡君晉導演，比今次呢個機會我參演到Kenneth Sir呢個角色，最後一定要多謝喜歡同支持我嘅每一位朋友吖！」珈其將與《魷魚遊戲》朴海秀、《Tracer》朴埇佑、《Hurts like hell》Vithaya Pansringarm及《八角亭謎霧》祖鋒角逐最佳男配角獎，屆時韓國當紅人氣男神丁海寅將擔任頒獎禮主持。