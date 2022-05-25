衞蘭為個唱地獄式操fit 日舉啞鈴練氣

衞蘭(Janice)將於7月9日至11日在紅館舉行《Janice Be Still Live 2022》演唱會，這次是她入行以來第5個個人紅館演唱會，不單歌迷期待以久，Janice本身也雀躍萬分，並且親自參予很多關於演唱會製作，希望讓大家見到一個全新的衛蘭。她說︰「今次會開四面台，希望多啲同歌迷互動到，製作上面同揀歌等等，我都參予好多，不停開會研究，點樣可以做到最好。」

Janice為增強體能，她已展開其地獄式訓練，她笑言，以前減肥為別人而減，現在減肥為自己的健康！她每天舉啞鈴、跑步機不停鍛練，努力下清減不少：「原來自己舉啞鈴可以去到好盡，越舉越重，都幾劇烈吓，雖然辛苦但是對自己練氣很有用。」希到時演唱會大家可以見到她的線條美。

她提到今次個唱名是由她構思，「因為之前疫情，一個人坐係屋企，經常都有亂諗嘢，有過擔心同憂慮，世界會變成點呢？我又會變成點呢？然後就睇到呢一句經文 : Be Still。希望藉此提醒自己及大家，世界被疫情和各種不穩定情況下所困擾，但必需保持心靈平靜，處變不驚，將心靜下來，細心聆聽自己的心意，好好照護自己的需要。」

她透露演唱會其中一部分會邀請一班好朋友上台表演，將會是感動又熱鬧的環節！是次音樂總監找來一直合作無間的年輕音樂人蘇道哲，他組織業界頂尖的樂手和管弦樂隊。在㨂歌方面會新舊合一，「我最希望可以用我聲音去治療到大家心靈。」