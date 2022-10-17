袁偉豪包辦新歌曲詞編 搵羅家英拍《馬路英雄》mv

袁偉豪（Benjamin）近日推出第二首個人單曲《馬路英雄》，這次更是他首次一手包辦曲詞編監唱，歌曲靈感來自他於馬路上駕車的各種經歷及所見，以幽默的形式表達出來。

《馬路英雄》MV Benjamin 邀請了羅家英（家英哥）及楊埕（Sabrina）友情主演。MV以復古風拍攝，Benjamin飾演一名特務，家英哥則演特務老大。為了增強MV故事性及刺激感，導演安排了復古跑車，更加入馬路追逐、槍戰等情節，花盡心思及不惜工本。

MV女主角Sabrina感到十分榮幸：「非常高興今次能夠參與呢個MV拍攝，雖然拍攝過程好長，由朝早到凌晨，但成個團隊都好專業，製作相當認真。當中唔少大型動作場面，例如飛車、揸槍等都係我第一次，覺得好新鮮同學到好多嘢。最高興係有幸同Ben哥（袁偉豪）及前輩家英哥合作，覺得好感恩同期待MV推出。」