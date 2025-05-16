袁偉豪回憶同謝霆鋒夾band拍《新古惑仔》 收工一齊睇片玩結他好開心

難忘跟霆鋒收工玩結他

談到他早前開騷與謝霆鋒演唱會撞期，二人彈結他的片段令人回憶起他們拍攝《新古惑仔之少年激鬥篇》，其中一場他們在學校禮堂夾band唱《前前後後左左右右》，Ben坦言滿滿是回憶，他說︰「真係我們的青春，好開心，我記得拍嗰時第一次識霆鋒，大家都好似同一年份入行，知道套戲要夾band，於是收咗工之後去Nic屋企睇結他片，一齊玩結他，好開心！無諗過大家會搵番呢啲片，成為大家回憶。(當時畫面見到你有份唱？)當時喺現時我係有份唱，但個track就唔係我唱，拍嗰陣就有玩呢個歌，跟返導演要求去拍。」他表示當時是菲林年代，加上不是一take過，拍了很多個角度。