袁偉豪回憶同謝霆鋒夾band拍《新古惑仔》 收工一齊睇片玩結他好開心

袁偉豪(Ben)昨日(15日)到啟德體藝館出席《保境安民為公益」綜藝大匯演》擔任表演嘉賓，與譚俊彥連同消防人員一齊夾band，他們更邊彈邊唱，Ben說︰「啱啱喺廣州完咗個音樂騷，好開心返嚟香港又有得做同音樂有關嘅嘢，好正。」
難忘跟霆鋒收工玩結他
談到他早前開騷與謝霆鋒演唱會撞期，二人彈結他的片段令人回憶起他們拍攝《新古惑仔之少年激鬥篇》，其中一場他們在學校禮堂夾band唱《前前後後左左右右》，Ben坦言滿滿是回憶，他說︰「真係我們的青春，好開心，我記得拍嗰時第一次識霆鋒，大家都好似同一年份入行，知道套戲要夾band，於是收咗工之後去Nic屋企睇結他片，一齊玩結他，好開心！無諗過大家會搵番呢啲片，成為大家回憶。(當時畫面見到你有份唱？)當時喺現時我係有份唱，但個track就唔係我唱，拍嗰陣就有玩呢個歌，跟返導演要求去拍。」他表示當時是菲林年代，加上不是一take過，拍了很多個角度。
多謝網民欣賞
他在演唱會彈結他的表情惹起熱議，有網民指出是袁偉豪非常熟那段音樂才會出現的「guitar face」，他表示那段solo是自己剛學結他時，已經好想練的歌，他稱不少學結他的人都會學，因為是非常經典的歌曲，自己玩了多年，所以趁開騷時拿出來自high一下，他很多謝識音樂的網民欣賞。